Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортАвтори
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Будинок підірвали, жінку викрали: на Херсонщині окупанти розправились з подружжям, яке підтримує Україну

Дата публікації
Перегляди
1668
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Будинок підірвали, жінку викрали: на Херсонщині окупанти розправились з подружжям, яке підтримує Україну

Фото: Маріупольська міська рада

Російські окупанти продовжують чинити терор на окупованих територіях України.

У Скадовському районі російські загарбники влаштували розправу над подружжям: будинок родини підірвали, чоловіка побили, а дружину викрали. 

Про це повідомляє ОК "Південь". 

"У Скадовському районі окупанти влаштували катування подружжя за проукраїнську позицію. Чоловіка побили, дружину викрали і вивезли в невідомому напрямку, будинок підірвали", - йдеться у повідомленні. 

Також у тимчасово окупованих містах, зокрема, в Херсоні та Голій Пристані, триває мародерство: у місцевих відбирають автомобілі, житло і документи на право власності.

Нагадаємо, у російському місті Одинцово розгорілася сімейна драма. Російський Ванька пішов воювати в Україну, а коли повернувся додому, то дізнався, що його дружина у пологовому. Порахувавши дні, він зрозумів, що дитина не його.

Читайте також:

Майже все село – руїна: люди з Кам'янки пройшли через пекло

Майже все село – руїна: люди з Кам'янки пройшли через пекло

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1668
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація