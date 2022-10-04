Будинок підірвали, жінку викрали: на Херсонщині окупанти розправились з подружжям, яке підтримує Україну

Російські окупанти продовжують чинити терор на окупованих територіях України.
У Скадовському районі російські загарбники влаштували розправу над подружжям: будинок родини підірвали, чоловіка побили, а дружину викрали.
Про це повідомляє ОК "Південь".
"У Скадовському районі окупанти влаштували катування подружжя за проукраїнську позицію. Чоловіка побили, дружину викрали і вивезли в невідомому напрямку, будинок підірвали", - йдеться у повідомленні.
Також у тимчасово окупованих містах, зокрема, в Херсоні та Голій Пристані, триває мародерство: у місцевих відбирають автомобілі, житло і документи на право власності.
Нагадаємо, у російському місті Одинцово розгорілася сімейна драма. Російський Ванька пішов воювати в Україну, а коли повернувся додому, то дізнався, що його дружина у пологовому. Порахувавши дні, він зрозумів, що дитина не його.
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