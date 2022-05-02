Будинок-рукавичка: сім’я з Буковини надала притулок у своїй оселі понад 200 переселенцям

Щоби прийняти сотням людей нашвидкуруч доробили ремонт і облаштували спальні місця.

Людям, які тікали з-під обстрілів, дають не лише дах над головою, але й улаштовують їм свята, уже навіть справили тут весілля, значиться в ТСН.

«В цей будинок взагалі планували заїжджати лише через півтора місяці. Ця кімната – мала бути батьків, ця – меншої сестри, а ця маленька – моя», - показує будинок господиня.

Але нині тут живе не буковинська родина, а ті, чиї власні домівки опинилися під обстрілами. Наприклад, Катерина з Чернігова, яку з-під обстрілів практично силоміць вивезли родичі її хлопця. Майже одразу після цього у її будинок прилетів снаряд. В неї згоріло усе, що готувала для нового життя - Катерина якраз збиралася виходити заміж і зробила з нареченим ремонт.

Таких історій у мешканців цього будинку чимало - з лютого тут знайшли прихисток вже понад 250 родин. З початком війни будівлю, який по цеглині зводили роками, власники швидко доремонтували і облаштували тут десятки спальних місць. «Мені телефонує подруга з Харкова, я сама навчаюсь у Харкові, і каже: «Нас 13. Можна у вас переночувати?» Телефоную батькам, питаю, ті кажуть окей, постелимо», - розповідає Настя.

Крім даху над головою ще й пригощення від Настіної бабусі - пані Зої, а всі витрати взяли на себе батьки Насті. «Я вже більше 6 років свою маму не бачила. Вона поїхала за кордон для того, щоб побудувати цей будинок. 2 березня вона мала повернутися, але почалася війна», - розповідає дівчина.

Кожному у цьому будинку намагаються влаштувати свято, аби не руйнувати планів пари з Чернігова їм потайки організували весілля. «Цілу подію – сукня, каблуки, букет, нам зробили банкет. Всі були такі позитивні, всі приходили на церемонію, нам дарували квіти, тут люди дуже добрі, дуже теплі», - розповідає Катя.

А нині тут святкують 15-річчя Мілени з Донеччини. В дівчини лише одне бажання, щоб закінчилась війна і ми всі повернулися додому.

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