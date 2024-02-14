"Будинок скоро потоне в лайні": у Маріуполі людей заливає каналізаційними відходами (відео, фото)

Будинок маріупольців місяць заливає каналізаційними відходами.
У тимчасово окупованому Маріуполі продовжується комунальна криза. Постійні пориви, відключення води та електрики – усе це на собі відчувають мешканці міста.
Про це повідомляє чинна Маріупольська міська рада.
Так, будинок на вулиці Пилипа Орлика, 112, вже місяць, як заливає каналізаційними відходами.
Жителі скаржаться, що з підвалу йде жахливий сморід, неможливо відкрити вікна. А ось "влада" бездіє.
"Заявку до ЖЕКу подали, але поки реакції немає, будинок скоро потоне в лайні", - пишуть мешканці.
Проблема затоплення підвалів у місті особливо гострою стала під час "опалювального сезону", до якого окупанти не змогли підготувати комунальні мережі.
Постраждали вже навіть й "новобудови" загарбників. Фейковій адміністрації Маріуполя не вистачає ні техніки, ні людей на комунальних підприємствах.
Нагадаємо, у Маріуполі хочуть створити "алею вбивць" – що відомо.
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