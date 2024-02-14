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"Будинок скоро потоне в лайні": у Маріуполі людей заливає каналізаційними відходами (відео, фото)

"Будинок скоро потоне в лайні": у Маріуполі людей заливає каналізаційними відходами (відео, фото)

У Маріуполі будинок заливає каналізаційними відходами / Фото: Маріупольська міська рада

Будинок маріупольців місяць заливає каналізаційними відходами.

У тимчасово окупованому Маріуполі продовжується комунальна криза. Постійні пориви, відключення води та електрики – усе це на собі відчувають мешканці міста.  

Про це повідомляє чинна Маріупольська міська рада. 

Так, будинок на вулиці Пилипа Орлика, 112, вже місяць, як заливає каналізаційними відходами. 

Жителі скаржаться, що з підвалу йде жахливий сморід, неможливо відкрити вікна. А ось "влада" бездіє. 

У Маріуполі будинок заливає каналізаційними відходами / © Маріупольська міська рада
У Маріуполі будинок заливає каналізаційними відходами / Фото: Маріупольська міська рада

"Заявку до ЖЕКу подали, але поки реакції немає, будинок скоро потоне в лайні", - пишуть мешканці. 

Проблема затоплення підвалів у місті особливо гострою стала під час "опалювального сезону", до якого окупанти не змогли підготувати комунальні мережі. 

Постраждали вже навіть й "новобудови" загарбників. Фейковій адміністрації Маріуполя не вистачає ні техніки, ні людей на комунальних підприємствах.

Нагадаємо, у Маріуполі хочуть створити "алею вбивць" – що відомо.

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