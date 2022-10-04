Будинок-термос за три дні: на Чернігівщині встановлюють унікальне житло для постраждалих від війни

За такими модульними рішеннями вже вистроїлася велика черга, адже лише на Чернігівщині росіяни знищили більше трьох тисяч приватних будинків.

На Чернігівщині почали зводити модульне житло українського виробництва. Будиночки пристосовані до комфортного життя в будь-яку пору року, підключені до комунікацій, мають меблі та побутову техніку, йдеться в ТСН.

Для родини Пилипенків нове житло було вкрай необхідне, бо ж їхній будинок танками та ракетами зруйнували російські окупанти. Все що залишилося від двоповерхового будинку – напівзруйнований фундамент та купа сміття. Син, зять та вагітна донька від обстрілів рашистів ховалися в підвалі і змогли вибратися з-під завалів за кілька хвилин до повного обвалу стін та перекриття. "Нашу хату просто обстріляли танки. Потім вони казали, чому ви живете краще, ніж ми", - каже мешканка села Іванівка Алла.

Спочатку під обстрілами, потім місяць в окупації разом з мамою пережила і крихітна Мирослава, якій лише два місяці. Мамині стреси не минулись без наслідків, зараз дівчинці доводиться приймати сильнодіючі ліки.

Мирослава разом із родиною поневіряються по сусідах, живуть де доведеться і шукають, де б пережити зиму. Про їхню біду дізналось подружжя пенсіонерів із Британії і дарують 20 тисяч доларів для модульного будинку, який українські будівельники звели за три дні. В ньому дві спальні, санвузол, кухня - 40 квадратних метрів житла заставлені меблями та побутовою технікою. До будинку підведене світло, вода та каналізація, опалюється електричними конвекторами.

"Товщина стін будинку 200 мм, тому він як термос. Сам каркас збирається за 5 годин, нам потрібно три дні, щоб підключити до мереж, зробити меблювання, розставити техніку, зробити прибирання", - каже керівник компанії з будівництва модульних будинків Марія Шиян.

За такими модульними рішеннями вже вистроїлася велика черга, адже лише на Чернігівщині росіяни знищили більше трьох тисяч приватних будинків.

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