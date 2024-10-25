Жорін сказав, які міста треба готувати до оборони вже сьогодні

На думку військового, готувати до оборони Дніпропетровську область потрібно вже сьогодні.

З погляду на динамічну ситуацію на фронті, військове командування та місцева влада повинні завчасно думати про оборону населених пунктів, до яких можуть дійти окупанти, і будувати у містах та селищах продуману й міцну систему фортифікаційних споруд.

Про це заявив заступник командира 3-ї ОШБр майор Максим Жорін у своєму Telegram-каналі.

"Ми не маємо постійно рухатись від міста до міста, паралельно з цим нашвидкуруч готуючи ці міста до оборони. Все це потрібно планувати, та будувати міцну лінію оборони завчасно. А не чекати поки лінія фронту підбереться до чергового населеного пункту", – написав військовий.

Він наголосив, що з погляду на ситуацію у Селидовому та Покровську, треба вже зараз готувати Дніпропетровщину до оборони. І найголовніше – контролювати цей процес.

Нагадаємо, у Третій штурмовій заявили про важку ситуацію на всіх ділянках фронту. За словами Жоріна, раніше можна було говорити про більш спокійні напрямки, куди, наприклад, перекидали підрозділи на відпочинок. Зараз такого уже нема.

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