Будівництво нової ГЕС замість Каховської – в "Укргідроенерго" розповіли, скільки на це піде часу та грошей

На будівництво нової ГЕС на Херсонщині потрібні роки та не менше мільярда доларів.

На будівництво нової ГЕС на Херсонщині замість Каховської, яку 6 червня 2023 року підірвали росіяни, потрібно приблизно семи років та $1-1,2 млрд.

Про це заявив генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

"Терміни будівництва таких технічно складних проєктів, як гідроелектростанції, встановлюються календарним графіком будівництва, що розробляється у складі проєктної документації та складається на основі проєкту виконання робіт. Так враховується послідовність робіт, технології зведення споруд, графіки виготовлення та постачання обладнання, матеріалів, використання людських ресурсів для будівництва тощо", - пояснив він.

Він наголосив, що роботам передуватиме обстеження території після деокупації, демонтажні та інші роботи, які також потребуватимуть часу.

Нагадаємо, у Мінекономіки порахували суму прямих збитків, спричинених підривом Каховської ГЕС, – щонайменше $2 млрд.

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