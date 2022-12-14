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Будьмо уважні: у Білорусі помітили літак, який наводить на цілі російські винищувачі (відео)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
1807
Час на прочитання
2 хв
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Будьмо уважні: у Білорусі помітили літак, який наводить на цілі російські винищувачі (відео)

Фото: Фото з соціальних мереж

Оскільки літаки цього типу використовує держава-агресор, щоб надавати точки для ударів пілотам російських винищувачів, сьогодні не потрібно ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

У середу, 14 грудня, до Білорусі прибув літак далекого радіолокаційного виявлення військово-космічних сил РФ. Ці літаки наводять на цілі російські винищувачі-ракетоносії. 

Про це повідомляє Telegram-канал "Беларускі Гаюн". 

"Борт ДРЛВ А-50У ВКС РФ "Сергей Атаянц" із реєстраційним номером RF-93966 зайшов на посадку на аеродром у Мачулищах приблизно о 14:27 за київським часом", - йдеться у повідомленні.

Білоруська моніторингова група нагадує, що цей же літак А-50 ВКС РФ під номером RF-93966 вже було помічено у Білорусі у лютому 2022 року.

Оскільки літаки цього типу використовує держава-агресор, щоб надавати точки для ударів пілотам російських винищувачів, сьогодні не потрібно ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, що моніторингові чати також повідомляють про активність ворожої авіації в акваторії Азовського моря біля східного узбережжя Криму.

Раніше повідомлялося, що у Білорусі 14 грудня під час раптової перевірки боєготовності на полігон "Гозький" у Гродненському районі перекинули танки.

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Дата публікації
Перегляди
1807
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