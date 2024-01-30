Буданов про перспективи закінчення війни: "Зараз триває наступальна операція РФ"

За його словами, картина закінчення війни стане більш зрозумілим ближче до весни.

Наразі на фронті триває наступальна операція РФ, яка розпочалася в листопаді 2023 року.

Про це розповів керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

За його словами, наразі картина закінчення війни ще не вимальовується, але це стане більш зрозумілим ближче до весни.

"Зараз триває наступальна операція Російської Федерації. Вона почалася в листопаді 23-го року, станом на зараз вже два з половиною місяці, як вона йде. Результати самі бачите. Сказати, що вони для них якісь великі – точно це буде неправдою", – каже керівник ГУР.

Буданов визнав, що росіяни, на жаль, все ж мають певне просування, зокрема біля Авдіївки. Але це не те, на що вони розраховували.

"Вони хотіли як можливо швидше вийти на бар’єрний рубіж по річці Чорний жеребець (ліва притока Сіверського Дінцю. – Ред.) і вийти на адмінкордони Донецької і Луганської області. Як ви самі розумієте, навіть близько до цього нічого немає. Але їх наступ ще продовжується. Десь на початку весни він вичерпається вже повністю. Як за правилами будь-якої гри: ти робиш хід, противник робить хід. Зараз хід противника. Він закінчиться, я думаю, почнеться наш", – підсумував він.

Раніше оглядач із безпекових та оборонних питань Майкл Пек розповів, чи закінчиться війна в Україні 2024 року.

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