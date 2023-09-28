"Будуть або тікати, або гинути": генерал спрогнозував, як ЗСУ звільнятимуть Токмак

Українська армія може обійти Токмак Запорізької області з усіх сторін, а потім взяти російське угруповання у "потужні кліщі" та вибити.

Про це в ефірі КИЇВ24 розповів генерал армії України та екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

Також читайте ЗСУ продовжують наступ на кількох ділянках фронту - зведення Генштабу

"Ми перекриваємо всі системи комунікації, включаючи до Токмака, угруповання відрізане повністю, це навіть не Бахмут, ну тим більше не Херсон, великий обласний центр. Це невелике місто, вузловий залізничний центр, ми його обходимо з цих боків, а в першу чергу з тих форматів сходу, де він комунікує з відповідно резервами", - зазначив він.

Коли сили оборони візьмуть в оточення місто, його можна буде накривати вогнем по позиціях окупантів.

"Якраз грамотна спланована операція буде дозволяти перерізати Токмак та це угрупування взяти в потужні кліщі, а тоді їм шансів нема… або тікати або гинути", - вважає він.

Додамо, експерти наголошують, що Токмак Запорізької області є важливим стратегічним містом, оскільки воно є "головною артерією" постачання усього південного угруповання росіян. Військовий експерт Владислав Селезньов повідомив, що ЗС РФ перемістили в район міста щонайменше чотири повітряно-десантні дивізії.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЧЕРНИК з tsn.ua: Кардинально і капітально! Україна зробила великий крок уперед у морях

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.