Будуть без танків: до Росії перестали постачати іноземне комплектування, підприємства закриваються

Окупанти не зможуть відремонтувати підбиті танки.
У зв’язку з відсутністю надходжень комплектування іноземного виробництва, призупинена робота підприємств корпорації “Уралзавод” та Челябинського тракторного заводу, що в РФ.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
Зазначається, що окупаційні війська, яким мужньо протистоять ЗСУ, відчувають гостру потребу в ремонті та відновленні пошкодженого озброєння і військової техніки. Але роботу деяких російських підприємств, які на цьому спеціалізуються, призупинено.
"За наявною інформацією, у зв’язку з відсутністю надходжень комплектуючих іноземного виробництва призупинена робота підприємств корпорації “Уралзавод” та Челябинського тракторного заводу. Зазначені підприємства спеціалізуються на виготовленні та ремонті танків, а також іншої броньованої техніки для потреб ЗС РФ", - сказано в повідомленні.
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