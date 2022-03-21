Будуть без танків: до Росії перестали постачати іноземне комплектування, підприємства закриваються

Будуть без танків: до Росії перестали постачати іноземне комплектування, підприємства закриваються

Окупанти не зможуть відремонтувати підбиті танки.

У зв’язку з відсутністю надходжень комплектування іноземного виробництва, призупинена робота підприємств корпорації “Уралзавод” та Челябинського тракторного заводу, що в РФ.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що окупаційні війська, яким мужньо протистоять ЗСУ, відчувають гостру потребу в ремонті та відновленні пошкодженого озброєння і військової техніки. Але роботу деяких російських підприємств, які на цьому спеціалізуються, призупинено.

"За наявною інформацією, у зв’язку з відсутністю надходжень комплектуючих іноземного виробництва призупинена робота підприємств корпорації “Уралзавод” та Челябинського тракторного заводу. Зазначені підприємства спеціалізуються на виготовленні та ремонті танків, а також іншої броньованої техніки для потреб ЗС РФ", - сказано в повідомленні.

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