Про що свідчить атака по Києву: експерт заговорив про "найгірші прогнози"

Масовані атаки по Україні посиляться в холодну пору року, і основна тактика полягає в тому, що буде використовуватись балістичне озброєння.

Таку думку висловив експерт з авіації Валерій Романенко в коментарі NV.

"Я побачив, що наші з вами прогнози, які ми з вами неодноразово обговорювали, справджуються. Удари почнуться дуже масованіші, ніж раніше, і відбудуться тоді, коли будуть сильні морози. Перший момент і другий — упор при цих ударах буде зроблено на балістику", — сказав Романенко.

За його словами, сьогоднішня атака була здійснена виключно балістичними ракетами, зокрема зенітними 48Н6, які були перероблені для ударів по наземних цілях.

"Так ось, сьогодні була виключно балістика, бо ті зенітні ракети 48Н6, НБ та ДМ спеціально перероблені для ударів по наземних цілях. Зенітні ракети, які теж запускаються по балістичній траєкторії. Так от, їх використовували сьогодні і у якості балістичних. Тобто сьогодні була атака виключно балістичними ракетами", — розповів експерт.

Він додав, що усі ушкодження спричинені лише уламками, оскільки ракети були збиті кваліфіковано.

"Наші ППО успішно відбили атаку, усі ушкодження завдані лише уламками. Усі ушкодження викликані не бойовою частиною, а власне уламками. А чому ви чули вибух? Бо в даному випадку ракети були уражені кваліфіковано", - сказав він.

Нагадаємо, у ніч проти 12 лютого Росія завдала удару балістичними ракетами "Іскандер-М" і зенітними ракетами С-400 по Києву та Кривому Рогу. Також було використано 123 ударні БпЛА типу Shahed та дронів-імітаторів. Сили ППО знищили шість ракет і 71 дрон.

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