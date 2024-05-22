"Будуть лізти, доки можуть": військовий експерт розповів про ситуацію на Харківщині

Росіяни не виконали жодного з поставлених завдань наступу на Харківщині.

Сили оборони України успішно зупинили противника на Харківщині, на дозволивши їм створити " буферну зону". Ворогу вдалося лише вклинитися на українську територію, але цього виявилося недостатньо, щоб оголити інші ділянки фронту і зробити їх вразливими для наступальних дій росіян.

Про це розповів військовий експерт Сергій Грабський в інтерв'ю для "24 Каналу".

Експерт зазначив, що жодного з поставлених перед ними командуванням завдань окупанти не виконали. Попри об'єктивну перевагу у кількості особового складу, росіяни просунулися лише на 200-400 метрів, що не можна назвати успішними бойовими діями.

За словами Грабського, наразі на Харківщині тривають запеклі бої.

"Противнику байдуже на втрати. Росіяни лізтимуть до тих пір, поки буде кому. Відтак найближчими днями зберігатиметься напружена ситуація", – зазначив експерт.

До того ж загарбники усвідомлюють, що "вікно можливостей" для наступу невдовзі закриється – як тільки Україна отримає нову бойову техніку. Саме тому росіяни намагаються зробити все можливе, щоб швидко просунутися вперед.

"Це стосується не тільки Харкова. Харківська операція – це відволікання наших сил та засобів. Вона була невдалою, але бої тривають", – зазначив Грабський.

На думку експерта, частина нової військової допомоги вже може бути на фронті. Про це свідчить насамперед те, що протягом останнього тижня росіянам не вдається суттєво просунутися на жодному відтинку фронту.

Грабський додав, що напружена ситуація зберігається біля Бахмута, Авдіївки, на Покровському напрямку та в районі Очеретиного, що ймовірно пов'язано з поставленими цілями окупантів.

Експерт також зауважив, що не варто сподіватися, що окупанти можуть змінити тактику і добровільно відійти із захоплених позицій, адже для них головне – це захоплення територій будь-якою ціною.

Тому російська пропаганда активно і пафосно просуває заяви типу "ми просунулися на 200–400 метрів". Це подається як "велика перемога", якою "годують" цивільних росіян. І хоча ці просування суттєво не впливають на ситуацію, пропаганді вдається створювати ілюзію про успішність так званої СВО. На думку Грабського, росіяни будуть продовжувати наступ на Харківщині, поки матимуть для цього ресурси.

"Знаючи віртуозність російської пропаганди, вони й це вклинення – абсолютно безпорадні. Умовне захоплення того ж самого Вовчанська подаватимуть як стратегічну задачу та перемогу, яка створить проблеми для забезпечення українських військ в районі Куп'янська. Так вони це подають", – зазначив військовий експерт Сергій Грабський.

Нагадаємо, Росія може відкрити новий фронт на півночі України. Російські війська другий тиждень атакують прикордонне місто Вовчанськ у Харківській області і вже захопили близько 40% його території.

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