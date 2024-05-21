"Будуть м'ясні штурми в лоб": військовий про розвиток подій у Вовчанську і проблеми оборони

Російська армія 10 травня розпочала наступ по всій лінії державного кордону в Харківській області з метою розосередити Сили оборони України та послабити їхні ресурси. Окупантам змогли прорвати оборону на двох ділянках фронту, але українським захисникам вдалося їх зупинити.

Про це повідомив засновник спецпідрозділу KRAKEN Костянтин Немічев.

"Зараз іде стабілізація цієї лінії фронту, далі потрібно вибивати окупантів", – написав військовий.

Немічев зазначив, що наступ РФ на Харківщині знову привернув увагу до проблем української оборони, серед яких він виділив три головні пункти:

фортифікаційні споруди;

мінування;

доцільність ТРО.

Щодо оборонних укріплень, військовий зазначив, що перша лінія була неналежної якості, тому що її будівництво почалося занадто пізно.

"Проблема в тому, що її почали будувати за 2-3 місяці до цього наступу, коли активні громадяни почали ставити питання з цього приводу. Нагадаю, що область була звільнена 1,5 року тому. Керівників, які підписували акт прийому фортифікацій, зняли. Питання – покарають, чи як завжди? Я б давав щонайменше державну зраду!" – зауважив військовий.

Щодо мінування Немічев пояснив, що підготувати позиції повинні були військові підрозділи, які після звільнення області стояли на кордоні. Але натомість обласна влада не евакуювала прикордонну зону і дозволила фермерам розміновувати поля. Таким чином прикордоння, яке мало б бути фортецею на тлі війни, яка не закінчується, знову опинилося під окупацією.

Третьою важливою проблемою обороноздатності військовий назвав підрозділи ТРО.

"Цей організм був актуальний пів року після повномасштабного вторгнення та буде актуальний після закінчення бойових дій. Зараз це "валіза без ручки" для Сил оборони, тому що у них недостатньо важкого озброєння, через що вони не можуть повноцінно вести бойові дії. Поважаю хлопців, які там воюють. Проте, на мою думку, силами ТРО потрібно було вже давно підсилити боєздатні бригади ЗСУ", – зазначив Немічев.

Він додав, що попри ці проблеми, українським захисникам вдалося вчасно відреагувати та успішно протистояти загарбникам.

"Не виключаю, що хвилі загострення ще будуть. Будуть намагатися штурмувати інші ділянки кордону, будуть м'ясні штурми в лоб у Вовчанську. Але, те що вони вже втратили – це раптовість. Її вже не буде. Наші військові готові", – наголосив військовий.

Нагадаємо, окупанти вже захопили близько 40% території Вовчанська і продовжують штурмувати місто. В Україні не виключають, що росіяни спробують відкрити новий фронт на півночі.

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