"Будуть наслідки": нардеп розповів, яка відповідальність загрожує військовозобов'язаним за кордоном

Народний депутат від "Батьківщини" та член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко зазначив, що вже відбулось декілька зустрічей в закритому режимі з Міністерством оборони, Генеральним штабом для того, щоб проговорити основні акценти щодо оновленої версії законопроєкту про мобілізацію.

Про це він розповів в ефірі "Свобода.Ранок".

"Ми будемо вводити такий собі військовий облік, тобто всі чоловіки мають отримати, скажімо, картку військового обліку і мають пройти, скажімо так, переідентифікацію в ТЦК. Чи це народний депутат, чи це чиновник, чи це будь-яка інша "броньована" особа. Тобто в цьому обліку буде записано, що там придатний те-те, те-те, те-те, але він "заброньований". Він – народний депутат, він – міський голова, він, я не знаю, працює на підприємстві оборонного виробництва, тобто має "бронь" і так далі. А всі інші будуть групуватися, скажімо, у кількості і далі будуть виділятися ті, які за потреби Генерального штабу мають бути змобілізованими", - розповів він.

Вадим Івченко пояснив, якщо людина перебуває за кордоном, вона теж має пройти цю ідентифікацію, а якщо не пройде, то це означає, що "будуть наслідки".

"Одним із наслідків, наприклад, може бути – не будуть надаватися консульські послуги, тобто якщо прострочений паспорт, ніхто нового не надасть. Вона (людина - ред.) не зможе робити консульські послуги у вигляді довіреності, бо багато роблять довіреності на суди в Україну, щоб або продати майно, або, вибачте, якось подарувати тощо. Цього теж не може бути зроблено", - розповів він.

За його словами, зміни будуть і щодо банківських послуг.

Банк запросить теж нову ідентифікацію, але в цій ідентифікації має бути ця посвідка, безпосередньо цей військовий облік.

"Це означає, що можуть відключитися навіть банківські картки. Тобто фізично та людина, яка перебуває за кордоном, вона має пройти цю ідентифікацію. Якщо в неї все в порядку, вона виїхала за кордон по певних документах. Ви ж бачите, до речі, Генеральний штаб просить, щоб прибрати з демобілізації людей, точніше, прибрати тих, хто не підлягає мобілізації, людей з другою групою інвалідності. Тобто фактично, якщо ти виїхав з третьою групою або з другою, то, згідно з новим (майбутнім – ред.) законом, все одно ти проходиш військовий облік, але вже ти будеш тією людиною, яка, можливо, буде мобілізована", - резюмував нардеп.

Нагадаємо, Умєров озвучив плани, коли чекати на демобілізацію.

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