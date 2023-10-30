“Будуть нескінченні піхотні вали”: Черник назвав справжню загрозу для Авдіївки

Попри шалені втрати на Авдіївському напрямку, ворог намагається підтягувати резерви, адже головне — виконати наказ кремлівського диктатора. Саме величезна кількість піхоти, як це було в Бахмуті, є справжньою загрозою для Авдіївки.

Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” розповів військовий експерт, полковник Петро Черник.

“Путіну потрібен мінімальний результат”

“Щоб зрозуміти, що відбувається в Авдіївці, треба мислити ширше. Путін не досягає стратегічної мети у частині ліквідації української державності і точне не досягне. Але йому потрібен якийсь мінімум результату. Так от, вихід на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини і є цим мінімальним результатом”, — говорить експерт .

За його словами, у Путіна самопризначення у частині виборів наступної весни і йому потрібні якісь перемоги.

“Ми добре усвідомлюємо, що Авдіївка — це ворота до усієї Донеччини поряд із Бахмутом. До того ж, Бахмут також не може бути взятий в оперативне оточення нашими військами з їхньої точки зору. Путін сказав, що його вже взяли і нагородили якихось їхніх недогероїв. Ось так вони шалено тиснуть”, — зазначив Петро Черник.

Рекордні втрати росіян

“Але за три тижні дуже активних бойових дій сумарно вони втратили з убитими і пораненими більше 15 тисяч людей”, — зауважив він.

“Нагадаю, що повнокровна механізована дивізія — це 12 500. Це щось безпрецедентне — втратили більше двох механізованих полків, більше одного танкового полку і більше двох артилерійських бригад. Це тільки за перших шість днів боїв”, — розповів експерт.

“Розуміємо, що механізований полк має проривати оборону противника день на 3-5 км углиб, це батальйонні тактичні порядки. Але, знову ж таки, не скасовуємо їхній колосальний людський ресурс. Вони будуть кидати на штурм стільки людей, скільки треба. Чим це все закінчиться, дізнаємося згодом”, — прокоментував Черник.

Справжня загроза для Авдіївки

Він також назвав справжню загрозу для Авдіївки: “Настільки велика кількість піхоти, яка буде для нас критичною — так, як це було у Бахмуті. Нагадаю, Бахмут взяли велетенськими піхотними валами. Ось що є справжньою загрозою. Добротної якісної техніки у них все менше і менше. Але вони тут дійсно концентруватимуть абсолютно все найкраще, що мають”.

“Якщо цар сказав, що Авдіївку треба брати, вони будуть докладати максимум зусиль. Де буде точка перелому — на нашу чи на їхню користь, — поки що спрогнозувати практично неможливо”, — резюмував Черник.

Нагадаємо, під час наступу російської армії у районі Авдіївки, ЗСУ необхідно протриматися лише кілька тижнів, потім ситуація зміниться. Так вважає військовий експерт Роман Світан.

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