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"Будуть отримувати потужну відповідь": Зеленський пригрозив росіянам у разі бомбардувань України 24 серпня

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"Будуть отримувати потужну відповідь": Зеленський пригрозив росіянам у разі бомбардувань України 24 серпня

Фото: УНІАН

Президент Володимир Зеленський попередив росіян про потужну відповідь у разі атак міст України до Дня Незалежності.

В разі обстрілів українських міст у святкові дні по російських військах буде завдано потужних ударів. 

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

За його словами, пріоритетом Росії залишаються атаки об'єктів інфраструктури або державних інституцій.

"Росія може збільшити кількість обстрілів на 23-24 серпня. Ця вся інформація, яка є. Що буде робити Україна, якщо будуть бити по Києву? Те ж саме, що і зараз. Тому що для мене, як для президента, і як для кожного українця, Київ, Чернігів, Донбас, Харків, Запоріжжя - це все однаково, там скрізь живуть наші українці. І відповідь такою ж буде, як і в цих містах: будуть бити нас, будуть отримувати потужну відповідь", - наголосив Зеленський.

Він також наголосив, що переговори з РФ будуть неможливими, якщо окупанти проведуть "судилище" над захисниками Маріуполя.

Нагадаємо, у Зеленського викрили підступні плани окупантів до Дня Незалежності.

Як повідомлялося, експерт попередив про підступний план росіян до Дня Незалежності.

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