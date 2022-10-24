"Будуть серйозні наслідки": Столтенберг про можливий ядерний удар РФ по Україні

Альянс готовий до будь-яких сценаріїв і розуміє, що загрози Росії мають лише одну мету — змусити Захід припинити допомагати Україні.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ядерний шантаж Росії має лише одну мету — змусити Захід відмовитися від підтримки України.

В інтерв'ю DW він прокоментував слова заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва про те, що Альянс не стане безпосередньо вступати у війну в Україні, навіть якщо Москва застосує ядерну зброю.

"Він не правий. Тому що ми чітко заявили — будуть серйозні наслідки. Але ми не вдавалися в подробиці, які саме це будуть наслідки. І, звичайно, у нас є багато способів реагування", — сказав Столтенберг, зазначивши, що Кремлю за останні тижні вже кілька разів нагадали, чим загрожує такий крок.

З його слів, НАТО не має наміру розповідати про те, якою саме буде відповідь, щоб не давати противнику перевагу. Однак генсек зазначив, що наразі у східній Європі концентрується все більше сил Альянсу, щоб запобігти потенційному конфлікту Росії з членами НАТО.

"Я думаю, що ризик дозволити президенту Путіну перемогти набагато вище, ніж продовжувати підтримувати Україну", — наголосив він.

Ядерна загроза

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що навіть застосування Росією малопотужної ядерної зброї фундаментально змінить характер війни в Україні, і це, звісно, матиме наслідки.

А високий представник ЄС Жозеп Боррель повідомив, що в такому разі російська армія буде знищена неядерними засобами.

Ексголова ЦРУ Девід Петреус навіть назвав можливі цілі, які будуть атаковані з боку США у відповідь на ядерний удар РФ. Йдеться про затоплення Чорноморського флоту, удари по військових базах у Криму та по російських військах на території України.

Американський філософ і політолог Френсіс Фукуяма допускає, що Путін може застосувати ядерну зброю, проте тоді у війну вступлять НАТО і США.

Президент Зеленський прокоментував заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу про те, що Україна нібито виготовила "брудну бомбу". Зеленський наголосив, що ядерну зброю зброю у Європі може застосувати лише Росія.

Генсек НАТО оголосив строки вступу України до Альянсу

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