"Будуть сильно страждати": науковці розповіли, що чекає на російських солдат, які окопувались в Рудому лісі

"Будуть сильно страждати": науковці розповіли, що чекає на російських солдат, які окопувались в Рудому лісі

Як мінімум другу ступінь променевої хвороби росіяни заробили.

Номінувати на Премію Дарвіна російських солдат, які рили окопи в Чорнобильській зоні - запропонувала віцепрем’єрка Ірина Верещук. Білоруські ЗМІ вже пишуть, що один росіянин помер від променевої хвороби, а ще 26 в тяжкому стані.

Що на них чекає після невдалої окупації Чорнобиля, ТСН розповіли вчені.

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Вони рішуче заходили і захоплювали землю навколо Чорнобильської АЕС. Позували перед камерами із автоматами на фоні радіаційно небезпечних об’єктів. Протягом місяця вони будували блокпости навколо і тримали в заручниках персонал станції, а разом з ними і весь світ.

Потім почали окопувались в особливо небезпечних місцях. На попереджувальні знаки вони не зважали. Проте, зона зухвальства не пробачила. За інформацією білоруських ЗМІ, із кінця березня до Гомельської лікарні, яка спеціалізується на променевих хворобах, почали звозити російських солдати.

«Вони будуть страждати, сильно страждати. Взагалі променева хвороба по наростанню. Проявляється слабкість, головний біль, тошнота, рвота, і може бути така ситуація, рідкий стул, пронос, порушується імунітет», - розповідає академік Ігнат Матасар.

Він все життя присвятив вивченню впливу радіації на організм людини. Із першого дня після аварії на ЧАЕС він спостерігає за симптоматикою і перебігом променевої хвороби у різних людей. Каже, що якщо російські орки протягом місяця рили окопи в Рудому лісі, або не рили, або навіть стояли поряд із ним, їх чекають великі проблеми зі здоров’ям. Як мінімум другу ступінь променевої хвороби вони заробили.

«Це говорить про те, що у них був вражений всі органи і системи організму. Передусім це кровоносна система, це утворення крові, це безумовно слизові оболонки , це були порушення статевої функції. Молоді люди можуть втратити здатність розмножуватись», - додає вчений.

Відсутність будь-якого інстинкту самозбереження у росіян у зоні відчуження важко пояснити логікою, каже кандидат біологічних наук Олена Бурдо. «Сталася ситуація, яка характеризує відношення країни до населення. Виходячи з історичного досвіду, Росія дуже любила робити досліди на своїх громадянах, це можна вважати якимось певним експериментом, який вони здійснили», - каже науковця.

Зона відчуження – небезпечна, нагадує голова агентства з управління зоною відчуження Євген Кромаренко. Весь персонал, який працює на цій території дотримується чітких правил поведінки. В свою чергу росіяни їх ігнорували і попри застереження побудували кілька блок-постів.

«Особа, яка впродовж доби перебуває на цій земельній ділянці, вона отримає річну дозу опромінення. Проте, якщо вона починає збільшувати фізичну активність, інтенсивніше вдихати, робити якусь діяльність, створювати пил, то збільшення радіаційного фону зростає в рази», - додають науковці.

Після звільнення від російських окупантів протягом наступних днів сапери мають розмінувати заміновані об’єкти. Тим часом у Білорусі з’явилась новина, що один солдат, який потрапив у гомельську лікарні вже помер від гострої променевої хвороби. Також і з посиланням на військово-медичну службу РФ вони повідомляють, що загалом госпіталізовано більше сотні людей із них 26 у тяжкому стані. В Міноборони РФ цю інформацію заперечили.

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