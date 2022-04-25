Будуть судити за зраду присязі: Венедіктова повідомила про воєнних злочинців, які перейшли на службу до ворога

Будуть судити за зраду присязі: Венедіктова повідомила про воєнних злочинців, які перейшли на службу до ворога

В Україні розпочинаються судові процеси проти воєнних злочинців та зрадників.

Про перші справи розповіла генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

Як повідомила Венедіктова в ефірі телемарафону "Єдині новини" 25 квітня, за два дні відбудеться суд щодо двох зрадників Руденка та Шишканова.

Вони служили в 36 окремій бригаді берегової оборони. В березні 2014 року вступили на службу до армії РФ.

25 лютого 2022-го вони отримали наказ вирушити до міста Каховка Херсонської області, де виконували обов'язки у складі окупаційних військ. Руденко був на посаді начальника польового вузла зв'язку, а Шишканов обіймав посаду заступника командира батальйону з озброєння.

"28 лютого колоною техніки РФ вони рушили до міста Баштанка Миколаївської області. 2 березня воїни 80-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ змогли придушити вогнем два артдивізіони противника, зокрема гаубично-артилерійський та реактивно-артилерійський 126-ї бригади, які відкрили вогонь по місту Вознесенськ", - зазначила прокурорка.

Українські дисантники захопили трофейну техніку, знищили машину з боєкомплектом, командну штабну машину, дві одиниці "Градів" та близько 30-ти російських окупантів, а серед полонених виявилися ці зрадники.

"Оці Руденко, Шишканов і такий собі Казаренко - він у нас наступний йде. Решті їх подільників повезло менше. 25 березня з'явилася інформація, що в окупованому Криму поховали одночасносно близько сотні військових 126-ї окремої бригади берегової охорони, а 28 березня головний воєнний злочинець 21 сторіччя присвоїв цій частині звання "гвардійська", - додала вона.

Цих злочинців будуть судити за держзраду за дезертирство, що карається позбавленням волі на строк п'ятнадцять років.

Нагадаємо, найманці ПВК "Вагнер" намагалися атакувати позиції ЗСУ на Луганщині та зазнали втрат. Атака була невдалою, "вагнерівці" отримали на горіхи від українських захисників і накивали п'ятами.

Читайте також: