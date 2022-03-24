Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In english

Будуть в найвищому ступені готовності: Столтенберг заявив, що НАТО суттєво посилює свої сили на сході Альянсу

Дата публікації
Перегляди
3974
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Будуть в найвищому ступені готовності: Столтенберг заявив, що НАТО суттєво посилює свої сили на сході Альянсу

Також НАТО зміцнить свою кібербезпеку.

НАТО на тлі повномасштабного вторгнення РФ до України значно підвищить свої збройні сили на східному фланзі Альянсу, які будуть в найвищій ступені готовності. Вони будуть із завчасно розгорнутим обладнанням і постачанням.

Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг за підсумками екстреного саміту Альянсу у Брюсселі.

"Ми значно підвищимо свої збройні сили на східному флангу Альянсу, які будуть в найвищій ступені готовності. Вони будуть із завчасно розгорнутим обладнанням і постачанням. У повітрі ми збільшимо кількість наших літаків і зміцнимо нашу ПВО. На морі ми будемо мати ударні групи авіаносців, підводні човни і значну кількість кораблів в бойовій готовності. Ми також зміцнимо нашу кібербезпеку", - сказав Столтенберг.

Читайте також:

Чим ще країни НАТО та інші планують допомогти Україні 

Чим ще країни НАТО та інші планують допомогти Україні 
Наступна публікація