Будуть в найвищому ступені готовності: Столтенберг заявив, що НАТО суттєво посилює свої сили на сході Альянсу

Також НАТО зміцнить свою кібербезпеку.
НАТО на тлі повномасштабного вторгнення РФ до України значно підвищить свої збройні сили на східному фланзі Альянсу, які будуть в найвищій ступені готовності. Вони будуть із завчасно розгорнутим обладнанням і постачанням.
Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг за підсумками екстреного саміту Альянсу у Брюсселі.
"Ми значно підвищимо свої збройні сили на східному флангу Альянсу, які будуть в найвищій ступені готовності. Вони будуть із завчасно розгорнутим обладнанням і постачанням. У повітрі ми збільшимо кількість наших літаків і зміцнимо нашу ПВО. На морі ми будемо мати ударні групи авіаносців, підводні човни і значну кількість кораблів в бойовій готовності. Ми також зміцнимо нашу кібербезпеку", - сказав Столтенберг.
Читайте також:
- Україна просила у НАТО лише 1% від усіх їхніх літаків і танків, але відповіді не отримала - Зеленський
- Столтенберг заявив, що членства України в НАТО немає на порядку денному саміту
- Акт Росія-НАТО припинив існування – Дуда
- У США припускають, що інші країни НАТО можуть ввести війська в Україну