"Будуть визначені конкретні захворювання": нардепка про мобілізацію людей з інвалідністю

Народна депутатка Олена Мошенець розповіла, що у новому законопроєкті про мобілізацію величезна увага була приділена призову людей з інвалідністю.

Про це вона розповіла в ефірі телемарафону.

"Як на мене, були дуже суттєві зрушення, тому що останній варіант (закопроєтку - ред.), про який я чула, передбачає не групи інвалідності, а визначені конкретні захворювання, які дадуть можливість або мати відстрочку від мобілізації, або не бути мобілізованими. Це стосується не лише самих військовозобов'язаних, а й членів їх сімей. Там так само мають бути визначені моменти, пов'язані з цим", - зазначила вона.

Нардепка підкреслила, що це дуже важливо, тому що третя група інвалідності, стосовно якої говорили, це різні захворювання.

"Є такі, з якими дійсно можна виконувати певні обов'язки, а є такі, з якими в жодному разі не можна. Туберкульоз, про який багато говорилося. Ми розуміємо, що якщо людина з таким захворюванням потрапляє до іншої групи людей – це потенційний ризик для всіх. Кожен, хто потрапляє на захист України, незалежно, чи це тил, чи більш передові лінії, там не має створюватись проблем через те, що людина має ті чи інші захворювання, які потребують постійного лікування. І це буде враховано, над цим працює профільне міністерство", - резюмувала Олена Мошенець.

Нагадаємо, Головнокомандувач Валерій Залужний наголошував, що питання придатності до військової служби визначає не наявність різних груп інвалідності, а військово-лікарська комісія.

Читайте також: