"Будуть втрати, доведеться пройти через біль": у Міноборони України попередили про "важкі випробування попереду"

Водночас Резніков запевнив, що на Україну неодмінно чекає перемога.
Міністр оборони України Олексій Резніков, коментуючи визнання Москвою "незалежності" створених Росією квазіутворень на тимчасово окупованих територіях так званих "ЛНР" та "ДНР, заявив, що своїми діями Кремль зняв "морок невизначеності" і "те, що ЗСУ знали вісім років, тепер побачив увесь світ".
Про це інформує пресслужба Міноборони.
Резніков на тлі посилення російської агресії звернувся до ЗСУ, зауваживши, що завдяки мужності і самовідданості української армії вдалося зламати плани ворога, який роками "вів підлу війну, ховаючись за жінками і дітьми, обстрілював школи і житлові будинки, викрадав і катував, брехав і залякував, грабував і нищив нашу землю". Вчора, за його словами, коли Росією було визнано ОРДЛО, Кремль показав "своє справжнє обличчя - злочинця, який хоче тримати у заручниках вільний світ".
"Шановні солдати і матроси, сержанти і старшини, офіцери, генерали та адмірали! Шановні працівники Збройних Сил України!Морок невизначеності впав. Те, що ви знали вісім років, тепер побачив увесь світ. Завдяки вам Європа усвідомила справжню ціну уникання чесних відповідей. Кремль зробив черговий крок до відродження Радянського Союзу. З новим Варшавським пактом і новою Берлінською стіною. Єдине, що відділяє від цього – Україна і українська армія", - зауважив голова Міноборони.
Резніков наголосив, що для України нічого не змінилося, адже держава рухається вибраним шляхом - "боронити свою країну, свій дім, своїх рідних".
"Тепер ми побачимо поряд справжніх друзів, яких стане більше. Тепер не зможуть сховатися ті "друзі", які не один рік вмовляли нас капітулювати", - сказав він.
Водночас, очільник Міноборони попередив, що попереду важкі випробування.
"Будуть втрати. Доведеться пройти через біль, здолати страх і зневіру. Але нас неодмінно чекає перемога. Бо ми на своїй землі і за нами правда. Українську армію підтримує наш народ. Віра людей – це ознака, що ми усе робимо правильно", - висловився він.
З його слів, зараз усі зусилля військово-політичного керівництва держави і командування ЗСУ спрямовані на зміцнення оборони. Зокрема, на максимальне залучення допомоги партнерів, частину з якої ми вже отримали.
"Багато хто на емоціях підштовхуватиме до хаотичних рішень. Ми цього не допустимо. Наша сила – у єдності і впевненості. З холодною головою. Зберігаймо спокій. Тримаймо стрій. Заради пам’яті побратимів. Заради тих, кого любимо", - підсумував він.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна кваліфікує останні дії РФ як порушення територіальної цілісності.
Український президент повідомив, з якими світовими лідерами говорив та про що домовився у зв'язку з цинічним рішенням Путіна.
Читайте також:
- "Хто буде наступним?": у Радбезі ООН обговорюють російську агресію
- "Подальші кроки РФ залежать від реакції світу": заява МЗС України про рішення Росії визнати "незалежність ЛДНР"
- Колони російських окупантів продовжують перетинати неконтрольовану ділянку українського кордону - військовий журналіст