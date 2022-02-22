"Будуть втрати, доведеться пройти через біль": у Міноборони України попередили про "важкі випробування попереду"

"Будуть втрати, доведеться пройти через біль": у Міноборони України попередили про "важкі випробування попереду"

Водночас Резніков запевнив, що на Україну неодмінно чекає перемога.

Міністр оборони України​ Олексій Резніков, коментуючи визнання Москвою "незалежності" створених Росією квазіутворень на тимчасово окупованих територіях так званих "ЛНР" та "ДНР, заявив, що своїми діями Кремль зняв "морок невизначеності" і "те, що ЗСУ знали вісім років, тепер побачив увесь світ".

Про це інформує пресслужба Міноборони.

Резніков на тлі посилення російської агресії звернувся до ЗСУ, зауваживши, що завдяки мужності і самовідданості української армії вдалося зламати плани ворога, який роками "вів підлу війну, ховаючись за жінками і дітьми, обстрілював школи і житлові будинки, викрадав і катував, брехав і залякував, грабував і нищив нашу землю". Вчора, за його словами, коли Росією було визнано ОРДЛО, Кремль показав "своє справжнє обличчя - злочинця, який хоче тримати у заручниках вільний світ".

​"Шановні солдати і матроси, сержанти і старшини, офіцери, генерали та адмірали! Шановні працівники Збройних Сил України!Морок невизначеності впав. ​Те, що ви знали вісім років, тепер побачив увесь світ. ​Завдяки вам Європа усвідомила справжню ціну уникання чесних відповідей. Кремль зробив черговий крок до відродження Радянського Союзу. З новим Варшавським пактом і новою Берлінською стіною. ​Єдине, що відділяє від цього – Україна і українська армія", - зауважив голова Міноборони.

Резніков наголосив, що для України нічого не змінилося, адже держава рухається вибраним шляхом - "боронити свою країну, свій дім, своїх рідних".

"Тепер ми побачимо поряд справжніх друзів, яких стане більше. Тепер не зможуть сховатися ті "друзі", які не один рік вмовляли нас капітулювати", - сказав він.

Водночас, очільник Міноборони попередив, що попереду важкі випробування.

"Будуть втрати. Доведеться пройти через біль, здолати страх і зневіру. ​Але нас неодмінно чекає перемога. Бо ми на своїй землі і за нами правда. Українську армію підтримує наш народ. Віра людей – це ознака, що ми усе робимо правильно", - висловився він.

​З його слів, зараз усі зусилля військово-політичного керівництва держави і командування ЗСУ спрямовані на зміцнення оборони. Зокрема, на максимальне залучення допомоги партнерів, частину з якої ми вже отримали.​

"Багато хто на емоціях підштовхуватиме до хаотичних рішень. Ми цього не допустимо. Наша сила – у єдності і впевненості. З холодною головою. ​Зберігаймо спокій. Тримаймо стрій. ​ Заради пам’яті побратимів. ​ Заради тих, кого любимо", - підсумував він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна кваліфікує останні дії РФ як порушення територіальної цілісності.

Український президент повідомив, з якими світовими лідерами говорив та про що домовився у зв'язку з цинічним рішенням Путіна.

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