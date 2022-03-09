Будуть їздити на дрезинах: Alstom припиняє співробітництво з Росією

Будуть їздити на дрезинах: Alstom припиняє співробітництво з Росією

Компанія постачала до РФ локомотиви та залізничне обладнання.

Французька компанія Alstom припиняє постачання своєї продукції до Росії через вторгнення до України.

Про це йдеться в офіційному пресрелізі компанії, повідомляє "Укрзалізниця".

Компанія постачала до РФ локомотиви та залізничне обладнання.

Також Alstom підтверджує призупинення всіх майбутніх бізнес-інвестицій у Росії.

Нагадаємо, що станом на 9 березня працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися понад сотня компаній. ТСН.ua публікує повний список.

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