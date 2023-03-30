"Будуть занурені в кам'яний вік": у Зеленського озвучили останні бажання росіян у Криму

Росіяни усвідомлюють, що в себе на батьківщині житимуть, як у кам’яному віці.

Росіяни добре розуміють, що їм доведеться залишити Крим з виходом України на кордони 1991 року, тому намагаються втілити на півострові свої останні бажання.

Про це радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк розповів у ефірі "24 каналу".

Він уточнив, що на сьогодні росіяни у Криму розграбовують усе, що можуть, навіть землю.

"Розуміють, що ніхто не залишиться у Криму. Тому хочуть пограбувати ще трошки. От землю, електроніку, все що можуть вивезти. Бо знають, що Росія буде жити в кам'яному віці. Вона й так не жила ніколи, як ми з вами. А сьогодні вони будуть абсолютно занурені в кам'яний вік", – запевнив Подоляк.

Він наголосив, що для України принципово – вийти на кордони 1991 року та повернути під свій контроль усі тимчасово окуповані території.

Радник голови ОП також описав, яка доля спіткає росіян після їхньої поразки на війні проти України.

"Росіяни настільки будуть один на одного ображені з урахуванням їхнього інтелектуального статусу. Вони будуть використовувати безпосередньо свої кулаки, зброю і ножі, щоб трохи "прорідити" населення Росії", – прогнозує Подоляк.

Нагадаємо, раніше в ЗСУ попередили, що дуже серйозно налаштовані щодо виходу на кордони 1991 року. У зв’язку з цим окупанти у Криму відчуватимуть "сезон бавовни" в деяких місцях і точках. У ворога багато розгалужень на півострові.

Напередодні Подоляк висловив переконання, що війна не закінчиться без повернення Криму, який є для президента РФ Володимира Путіна є "кощеєвою смертю".

Зауважимо, у США припускають, що деякі території Україна звільнятиме не військовим шляхом. Зокрема, може йтися про Крим.

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