ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1145
Час на прочитання
2 хв

"Будуть здаватися або тікати": в ЗСУ розповіли, чого чекати окупантам на Добропіллі

Україна використовує важкі дрони-бомбери, а в РФ їх немає. Через це оточені російські війська не можуть отримати припаси. Похолодання прискорить їхню втечу або капітуляцію.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
ЗСУ на фронті

ЗСУ на фронті / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Оточені російські підрозділи на Добропільському напрямку опинилися у логістичній пастці та стрімко втрачають боєздатність. Через відсутність важких дронів командування РФ не може забезпечити своїх солдатів водою, їжею та боєприпасами. Ситуацію погіршує похолодання, що змусить окупантів або здаватися в полон, або тікати.

Про це розповів військовослужбовець, який виконує завдання на Добропільському напрямку для «24 каналу».

Він пояснив, що логістика стала ахіллесовою п’ятою окупантів. Проблема полягає у відсутності в росіян важких безпілотників.

«Логістика з української сторони здійснюється важкими бомберами, який несе 10 — 15 кілограмів. В росіян таких бомберів в масовому використанні немає, трапляються лише поодинокі випадки», — сказав військовий.

Він зазначив, що ворог зазвичай використовує FPV-дрони або «Мавіки», які несуть лише 1-3 кг. Забезпечити такими дронами 50 людей, доставляючи їм воду, їжу та БК, — «надскладно».

Військовий пояснив, що перебувати в такому оточенні довго неможливо, особливо з огляду на погіршення погоди.

«Тим більше зараз погіршується погода. Похолодання також на це все впливає», — наголосив він.

Наразі оточені підрозділи тримаються лише завдяки запасам, які вони встигли зробити раніше і заховати у бліндажах чи населених пунктах.

Навіть якщо окупанти зможуть залишатися на позиціях, їхня боєздатність буде нульовою. Прогноз для них невтішний.

«Всі хто залишиться, будуть намагатися просто здатися і вийти. Ще хтось спробує тікати й ховатися», — вважає захисник.

Саме через цю логістичну кризу противник зараз докладає максимум зусиль, щоб прорвати оточення та не втратити захоплені позиції.

Нагадаємо, у Курській області РФ зафіксовано перший випадок безпосередньої участі північнокорейських військових у координації атак на Україну. Як повідомив Генштаб ЗСУ, оператори БПЛА з КНДР допомагають російським силам наводити удари реактивних систем залпового вогню по українських позиціях у Сумській області.

За даними Міноборони Британії, Пхеньян уже зазнав понад 6000 втрат із приблизно 11 000 військових, відправлених до регіону. Експерти вважають, що Кім Чен Ин використовує участь у війні як можливість тренування своїх солдатів і вдосконалення бойових навичок.

Дата публікації
Кількість переглядів
1145
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie