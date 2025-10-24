"Будуть здаватися або тікати": в ЗСУ розповіли, чого чекати окупантам на Добропіллі

ЗСУ на фронті / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Оточені російські підрозділи на Добропільському напрямку опинилися у логістичній пастці та стрімко втрачають боєздатність. Через відсутність важких дронів командування РФ не може забезпечити своїх солдатів водою, їжею та боєприпасами. Ситуацію погіршує похолодання, що змусить окупантів або здаватися в полон, або тікати.

Про це розповів військовослужбовець, який виконує завдання на Добропільському напрямку для «24 каналу».

Він пояснив, що логістика стала ахіллесовою п’ятою окупантів. Проблема полягає у відсутності в росіян важких безпілотників.

«Логістика з української сторони здійснюється важкими бомберами, який несе 10 — 15 кілограмів. В росіян таких бомберів в масовому використанні немає, трапляються лише поодинокі випадки», — сказав військовий.

Він зазначив, що ворог зазвичай використовує FPV-дрони або «Мавіки», які несуть лише 1-3 кг. Забезпечити такими дронами 50 людей, доставляючи їм воду, їжу та БК, — «надскладно».

Військовий пояснив, що перебувати в такому оточенні довго неможливо, особливо з огляду на погіршення погоди.

«Тим більше зараз погіршується погода. Похолодання також на це все впливає», — наголосив він.

Наразі оточені підрозділи тримаються лише завдяки запасам, які вони встигли зробити раніше і заховати у бліндажах чи населених пунктах.

Навіть якщо окупанти зможуть залишатися на позиціях, їхня боєздатність буде нульовою. Прогноз для них невтішний.

«Всі хто залишиться, будуть намагатися просто здатися і вийти. Ще хтось спробує тікати й ховатися», — вважає захисник.

Саме через цю логістичну кризу противник зараз докладає максимум зусиль, щоб прорвати оточення та не втратити захоплені позиції.

Нагадаємо, у Курській області РФ зафіксовано перший випадок безпосередньої участі північнокорейських військових у координації атак на Україну. Як повідомив Генштаб ЗСУ, оператори БПЛА з КНДР допомагають російським силам наводити удари реактивних систем залпового вогню по українських позиціях у Сумській області.

За даними Міноборони Британії, Пхеньян уже зазнав понад 6000 втрат із приблизно 11 000 військових, відправлених до регіону. Експерти вважають, що Кім Чен Ин використовує участь у війні як можливість тренування своїх солдатів і вдосконалення бойових навичок.