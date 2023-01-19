"Будуть змушені сісти за стіл" - Дуда висловився про майбутнє закінчення війни в України

Війна в Україні, розпочала РФ на чолі з диктатором Путіним, може закінчитися за столом переговорів, але наразі передумов для цього немає.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, якого цитує його пресслужба в Twitter.

Дуда розповів, що обговорював війну в Україну з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом під час зустрічі у Давосі. За його словами, Столтенберг наголошує на тому, що війна закінчиться за столом переговорів. Це буде можливо, коли РФ піде з окупованих територій.

"Як закінчиться ця війна, ніхто з нас не може цього передбачити, але генсек НАТО наголошує, що вона закінчиться за столом переговорів. Напевно так, рано чи пізно сторони будуть змушені сісти за стіл. Одне можна сказати точно, умов сьогодні немає. Для України справа очевидна - Росія має піти з окупованих територій", - заявив Дуда.

Крім того, польський президент виступив за надання гарантій безпеки НАТО Україні.

"Мені потрібні гарантії безпеки для моєї країни, і будь ласка, поговоріть зі своїми союзниками по НАТО, тому що нам ці гарантії потрібні негайно. Якщо ви вирішите надати їх нам під час майбутнього саміту НАТО, це буде великим успіхом — успіхом НАТО й успіхом України", - переказав Дуда слова президента України Володимира Зеленського, пише "Польське Радіо".

Нагадаємо, начальник Генерального штабу Війська Польського генерал Раймунд Анджейчак заявив, що війна в Україні – це боротьба за безпеку Польщі, східного флангу та всього НАТО. За його словами, у РФ є гроші і ресурси продовжувати війну і тому зараз вони затягують час, тому партнерам та союзникам України необхідно використати його максимально ефективно для допомоги Києву. Якщо ж цього не зробити, ситуація буде значно гіршою.

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