“Будують катівні і доводять людей до голоду”: Зеленський розповів про злочини окупантів на півдні України

“Будують катівні і доводять людей до голоду”: Зеленський розповів про злочини окупантів на півдні України

Цю територію переводять в “рубльову зону” та підпорядковують адміністративній машині Росії.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до демократичного світу з проханням відреагувати на те, що російські окупанти роблять на півдні України – в Херсонській та Запорізькій областях.

Про це він говорив під час свого звернення увечері, 17 квітня.

“Там будують катівні. Викрадають представників місцевої влади та всіх, кого вважають помітними для місцевих громад. Шантажують учителів. Крадуть гроші, спрямовані на виплату пенсій. Блокують та крадуть гуманітарну допомогу. Доводять людей до голоду”, - перелічив український лідер.

За словами Зеленського, окупанти намагаються відірвати Херсонську та Запорізьку області за прикладом так званих “ДНР” і “ЛНР” - переводять цю територію в “рубльову зону” та підпорядковують адміністративній машині Росії.

“Все це вимагає більшої швидкості західних держав при підготовці нового потужного санкційного пакету. Відповіддю на спробу “рубльової окупації” Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової систем. Бо вони – це частина окупаційної машини”, - заявив Зеленський.

Український президент наголосив на необхідності ембарго на постачання нафти з Росії.

“Кожен у Європі та Америці вже бачить, що Росія відверто використовує енергоносії для намагання дестабілізувати західні суспільства. Російська ставка на хаос на паливних ринках не має спрацювати”, - підкреслив він.

Зеленський також висловив свою підтримку всім, хто бореться за Україну в містах та громадах півдня нашої держави.

“Кожен прояв такої боротьби ускладнює окупантам реалізацію їхнього завдання. Саботуйте розпорядження окупантів. Не співпрацюйте з ними. Протестуйте. Треба протриматися, щоб Росії не вдалося спотворити життя ще в інших містах України, як у Донецьку та Луганську”, - закликав президент.

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 53-го дня війни

Нагадаємо, російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти півдня України артилерійським вогнем та ракетами.

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