Буферна зона на Вінниччині: у ДПСУ відповіли, чи є насправді у РФ на це сили

Буферна зона на Вінниччині

Кремль давно має плани зі створення нових буферних зон в Україні. Йдеться про області, які межують з Росією, Білоруссю та невизнаним Придністров’ям. Останнім часом найбільше розмов про буферну зону у Вінницькій області. Чи вистачить на це сил у росіян — повідомили у ДПСУ.

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив, чи є станом на зараз загроза створення буферної зони на Вінничині.

Чи зможе РФ створити буферну зону на Вінничині

Андрій Демченко повідомив, що з Чернігівською, Сумською та Харківською областями росіяни активно намагаються взаємодіяти та створити там буферні зони, однак наразі суцільної зони контролю росіяни досягти не можуть.

«Але якщо говорити про кордон з Молдовою та про Придністров’я, це також один із тих відтинків, який для нас є загрозливим», — каже Демченко.

За його словами, фактична загроза триває з 2022 року. Це напрямок, якому ДПСУ приділяє велику увагу.

«Ще у 2022 році певні спроби дестабілізації ситуації на цьому відтинку спостерігалися. Але станом на зараз у ворога немає там сил, аби він зміг щось створити», — додав речник ДПСУ.

Найімовірніше, росіяни хотіли б і планували створити там певну буферну зону для тиску на Україну, однак у ДПСУ не бачать факту того, що у росіян є достатньо сил на це саме зараз.

Ударів РФ з повітря не вистачить для того, аби створити буферну зону у Вінницькій області. Демченко додав, що Вінничичі приділяють достатньо уваги, включно з побудовою інженерно-фортифікаційних споруд.

«Ще раз скажу, безпосередньо зараз якихось переміщень техніки чи особового складу або нарощення угруповання ми не спостерігаємо», — підсумував Андрій Демченко.

Чи є загроза наступу з Придністров’я на Вінниччину

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія має плани щодо буферної зони вздовж усього кордону з Україною. Йдеться також і про області, які межують з Білоруссю.

Зеленський прокоментував чутки про те, що з Придністров’я на Вінниччину може готуватися наступ. Президент заявив, що не бачить загрози з боку Придністров’я.

Однак в Офісі президента згодом заявили, що РФ таки планує створити нову буферну зону у Вінницькій області — зі сторони Придністров’я. Бригадний генерал Павло Паліса зазначив, що амбітне бажання з’являється у росіян вже не вперше.

Утім, основна увага РФ буде зосереджена на Донецькій області. За словами керівника ОП, панікувати не варто, адже немає ознак того, що росіяни мають достатню кількість сил для реалізації нових буферних зон.