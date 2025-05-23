"Буферна зона" Путіна: пусті балачки чи реальна загроза нової окупації України

Путін оголосив про створення «буферної зони» на території України / © ТСН.ua

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Кремлівський диктатор Володимир Путін вчергове заявив про створення «буферної зони» на території України.

Цього разу він заговорив про це під приводом «захисту» російських регіонів від українських ударів.

Своєю чергою, експерти попереджають про чергову окупацію українських земель з подальшою спробою їх анексії.

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Що відомо — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Путін погрожує створенням «буферної зони безпеки»

Кремлівський диктатор Володимир Путін 22 травня 2025 року заявив про ухвалене рішення створити так звану «буферну зону безпеки» вздовж кордону з Україною.

За його словами, російські збройні сили вже виконують це завдання, активно пригнічуючи вогневі точки противника.

«Ухвалено рішення про створення буферної зони безпеки вздовж кордону Росії та України. Збройні сили Російської Федерації виконують це завдання», — заявив Путін.

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Цю заяву Путін зробив після поїздки 20 травня до Курської області. Там він провів зустріч із чиновниками, під час якої прозвучали пропозиції щодо захоплення українського міста Суми та створення «буферної зони» на території Сумської області.

Зокрема, голова Глушківського району Павло Золотарьов зухвало заявив, мовляв, «нас має бути більше, хоча б Суми». З його слів, мешканці його району не можуть «жити як на півострові».

Варто зауважити, що аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що ця зустріч могла бути частиною плану Путіна виправдати наміри РФ щодо захоплення міста Суми та Сумської області.

Також в ISW нагадують, що під час переговорів у Стамбулі 16 травня російська делегація вже висловлювала погрози захопити Сумську область з метою створення «зони безпеки».

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Водночас українські прикордонники повідомляють, що Сумщина є однією з цілей ворога, зокрема ворожі обстріли у регіоні посилюються.

Які області під загрозою

Конкретні деталі щодо місця розташування та способів забезпечення так званої «буферної зони безпеки» наразі не уточняються.

Окрім того, у Кремлі не озвучили, якою буде глибина цієї зони.

Проте після заяви Путіна російські пропагандисти уточнили, що йдеться про Брянську, Курську та Бєлгородську області РФ, які межують з областями України:

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Чернігівською;

Сумською;

Харківською.

Тим часом у російській Держдумі нахабно заявляють про «буферну зону», яка охоплювала шість прикордонних територій України, включно з тими, що агресорка Росія вважає своїми.

«Це частини Чернігівської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської, Миколаївської та Одеської областей», — сказав член російської Держдуми Віктор Соболєв.

З його слів, зона безпеки має бути такою, щоб удари HIMARS не могли досягти територій РФ.

Соболєв також висловив припущення, що створення буферної зони може вплинути на настрої місцевих жителів. Представник країни-агресора заявив, що, на його думку, люди можуть теоретично вибрати 'возз’єднання з Росією', аргументуючи це тим, що життя під владою України є 'тиранією'.»

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Реакція України

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що буферна зона може бути лише на території Росії, і саме для цього Україна проводить операції на території Курської області РФ.

Речник МЗС України Георгій Тихий охарактеризував заяву Путіна про потребу в «буферній зоні» на українській території як «дуже показову». За умов, коли Сполучені Штати, європейські партнери та Україна закликають до повного і тривалого припинення вогню на 30 днів і більше.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі Х заявив, що нові агресивні заяви Путіна свідчать про його відмову від миру та роблять його єдиною причиною продовження війни.

«На нього (президента РФ Володимира Путіна — Ред.) потрібно чинити більший тиск, щоб припинити цю війну», — додав міністр.

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Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зазначив, що жодна заява Кремля не передбачає припинення вогню і завершення війни.

«Дуже багато гучних слів від представників РФ останнім часом щодо їх намірів, жоден з яких не передбачає припинення вогню і завершення війни. Російські погрози вже як стара платівка — тріщить, але грає одне й те саме. І якість відповідна — нудна та якась радянська. Не більше», — зауважив Єрмак.

Справжні цілі Кремля

Військовий експерт Денис Попович в ефірі в ефірі телеканалу Суспільне заявив, що армія РФ також намагається створити «буферну зону» на Харківщині, щоб поставити Харків під обстріл артилерії, а також тиснуть на прикордонні райони Сумщини.

На думку експерта, «буферні зони» на лінії фронту можуть виникнути через потенційне тимчасове перемир’я, тому Путін прагне створити їх саме на прикордонних територіях України.

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Своєю чергою керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Павло Лакійчук зазначає, що РФ прагне захопити весь Донбас і створити буферну зону.

«Стратегічна наступальна операція як тривала, так і триває на Донбасі. Очевидно, найближча мета — це захоплення Донецької області. Але для цього потрібні резерви відповідні, які треба накопичувати. І послаблення української армії. Не дуже все у них вдається», — зауважив аналітик.

Заявив кремлівського диктатора Путіна лунають на тлі захоплення ЗСУ великої території Курщини, а це поставило під сумнів безпеку російських прикордонних регіонів, заявив політичний оглядач та журналіст Віталій Портников.

Він зазначив, аби зрозуміти ідею «буферної зони» Росії, треба дивитися на кордони через призму путінської логіки. Для нього вони вже простягаються до адмінкордонів окупованих Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

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За словами Портникова, Путінський сценарій передбачає, що Україна має не просто відступити до цих кордонів, а й погодитися на окупацію частини Харківської чи Дніпропетровської областей під виглядом «буферної зони». Згодом на цих територіях проведуть фейкові «референдуми», оголосивши їх «російськими регіонами».

Таким чином, як зазначає оглядач, «буферна зона» — це лише привід для нового етапу анексії.

Яка мета заяв про «буферну зону»

У Центрі протидії дезінформації зазначають, що російські пропагандисти активно поширюють останні заяви кремлівських чиновників щодо створення «буферної зони» на території України та необхідність «звільнення російськомовних територій України». Там пояснюють, що мета таких заяв — створити ілюзію спроможності Росії воювати вічно.

«У кремлі інформаційно надувають «бульбашку», хоча насправді заявлені амбіції й близько не відповідають воєнним можливостям РФ, яка, попри заяви Путіна, навіть Курщину досі не контролює», — йдеться у повідомленні.

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Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, підполковник ЗСУ Максим Жорін назвав буферну зону в кількох областях України — катастрофою. Він зауважив, що ніякої зони не буде, натомість будуть лише території РФ.

«Буферна зона в кількох областях для нас — це катастрофа. Тому що не буде ніякої «буферної зони» — це вже по факту будуть їхні території. Пі**ри ж навіть не приховують, що планують рухатись далі», — написав Жорін у Telegram..

Також він наголосив, що в такому випадку, слід готуватися «до боїв за Суми та Харків».

Погрози Кремля протягом останніх років

Очільник РФ неодноразово висловлював подібні погрози щодо створення «буферних» або «санітарних» зон.

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У березні 2024 року Путін заявляв про створення на територіях України так званої «санітарної зони». Тоді він наголосив на тому, що Росія «змушена буде в якийсь момент», коли вважатиме за необхідне, створити «санітарну зону».

«Створити санітарну зону на сьогоднішніх територіях України, підпорядкованих київському режиму, зону безпеки, яку буде складно подолати засобам ураження, насамперед іноземного виробництва», — заявляв Путін.

За словами військовий оглядача Дениса Поповича, у травні 2024 року окупанти розпочали наступ на північ Харківщини задля створення цієї зони. Однак тоді вони зупинилися біля Вовчанська, але так не могли це завдання виконати.

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