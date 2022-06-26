Буковинці зносять тонни риби і м’яса і на кожній кухні готують для бійців на фронт домашні страви

Буковинці зносять тонни риби і м’яса і на кожній кухні готують для бійців на фронт домашні страви

Мешканці з буковинської громади готують для наших військових домашні страви щоб навіть в окопах відчувати дім.

Печуть, консервують та ліплять у кожному куточку села: і на професійних кухнях і удома. А хто не готує – допомагає фінансово чи продуктами, підприємці віддають десятки свиней та тонни риби, аби щотижня смачна їжа вирушила на передову, йдеться в ТСН.

Кухарка місцевого ресторану дістає чергову партію тушкованки. У банках – річкова форель. Ароматна, бо перед запіканням маринувалася у спеціях. Рибу здебільшого віддають місцеві підприємці.

«Дуже багато риби привозили. Була тонна риби, бувало менше – 300 кілограм» - розказує кухар.

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Поки консервується форель, поруч вже вистигає тушкованка м’ясна . Є і спецзамовлення від військових. «Тут вже готовий бурячок, морква, висипають і готовий борщик вже», - каже власниця ресторану.

Від початку війни кухарі передали на фронт понад 6 тисяч банок з консервацією. З усім допомагала громада.

А ще для бійців готують млинці, вареники, зрази та інші домашні страви. Пані Олена та пані Василина у чотири руки крутять вже другу двадцятилітрову каструлю голубців. Жінки – не професійні кухарки, а просто прибігли з роботи на підмогу. «Ми робимо це із задоволенням, бо це для наших захисників», - кажуть жінки.

Для військових готують у кожному куточку села. У дитсадку поки у дітей обідній сонкухарки печуть. На одну відправку випікають по два десятки коробок печива та до пів тисячі булочок. «Так навіть якось легше день проходить, якщо ми знаємо, що ми щось робимо. Їм там набагато важче, ніж нам» - кажуть кухарки.

На кухні не тільки газдині, а й місцеві газди. Пану Івану благодійник віддав дві свині. З них наробив паштету з квасолею та домашньої копченої смакоти.

Скільки тон домашніх гостинців жителі громади відправили на фронт – не рахують, бо везуть їх щотижня. Водночас закупили для бійців уже 6 автівкок, ще 2 передадуть разом зі стравами цього разу.

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