Буксири, катери, гвинтокрили, важке озброєння: у ЗСУ розповіли загальні бойові втрати РФ біля острова Зміїний

Російські окупанти після обстрілів ЗСУ накивали п'ятами з острова Зміїний. Так, вони втратили свою силу у цій частині Чорного моря.
Зокрема, за весь час окупації українського острова армія РФ втратила понад 100-200 особового складу.
Детальніше про загальні бойові втрати окупантів повідомляє пресслужба Збройних Сил України.
У військовому формуванні розповіли, що Росія втратила біля/на острові Зміїний:
- крейсер «Москва»;
- 5 катерів типу «Раптор»;
- десантний катер типу «Серна»;
- буксир «Васілій Бєх»;
- судно «Всеволод Бобров» (пошкоджено);
- 5 ЗРК «Тор»;
- 3-4 одиниці ЗРГК «Панцирь С-1»;
- РЛСи;
- гвинтокрил Мі-8 з десантом;
- гвинтокрил Мі-26.
- боєприпаси;
- понад 100-200 особового складу.
Нагадаємо, 30 червня в оператвиному командуванні "Південь" повідомили, що росіяни поспіхом залишили острів Зміїний. Противник поспіхом евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами.
Натомість у Міноборони РФ свою втечу назвали "кроком доброї волі". Мовляв, виконання завдань на острові Зміїний вже завершено.
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