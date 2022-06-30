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Буксири, катери, гвинтокрили, важке озброєння: у ЗСУ розповіли загальні бойові втрати РФ біля острова Зміїний

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Буксири, катери, гвинтокрили, важке озброєння: у ЗСУ розповіли загальні бойові втрати РФ біля острова Зміїний

Фото: Maxar Technologies

Російські окупанти після обстрілів ЗСУ накивали п'ятами з острова Зміїний. Так, вони втратили свою силу у цій частині Чорного моря.

Зокрема, за весь час окупації українського острова армія РФ втратила понад 100-200 особового складу.

Детальніше про загальні бойові втрати окупантів повідомляє пресслужба Збройних Сил України. 

У військовому формуванні розповіли, що Росія втратила біля/на острові Зміїний:

  • крейсер «Москва»;
  • 5 катерів типу «Раптор»;
  • десантний катер типу «Серна»;
  • буксир «Васілій Бєх»;
  • судно «Всеволод Бобров» (пошкоджено);
  • 5 ЗРК «Тор»;
  • 3-4 одиниці ЗРГК «Панцирь С-1»;
  • РЛСи;
  • гвинтокрил Мі-8 з десантом;
  • гвинтокрил Мі-26.
  • боєприпаси;
  • понад 100-200 особового складу.

Нагадаємо, 30 червня в оператвиному командуванні "Південь" повідомили, що росіяни поспіхом залишили острів Зміїний. Противник поспіхом евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами. 

Натомість у Міноборони РФ свою втечу назвали "кроком доброї волі". Мовляв, виконання завдань на острові Зміїний вже завершено.

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