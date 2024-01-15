"Буквально надходять з конвеєра": в ГУР розповіли, як РФ налагодила виробництво "Шахедів"

Окупаційна армія Росії мала перший контракт, який передбачав постачання безпілотних літальних апаратів типу "Шахед" з території Ірану. Після цього вони самі налагодили власне виробництво – воно вже працює на території Росії, зокрема в Єлабузі. Там на сьогодні розгорнуто мінімум дві лінії виробництва. Але здебільшого комплектувальні надходять з інших країн.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

"В грудні було найбільш масоване застосування безпілотних літальних апаратів типу "Шахед" (по Україні - ред.). Якщо я не помиляюсь, то в грудні ворог застосував близько 770-780 цих ударних БПЛА. Йдеться лише про ті, що були нами зафіксовані. Адже є ще певний відсоток – орієнтовно 4% – тих, які не долітають, не стартували або вибухнули відразу після запуску. У нас є підтверджені дані з російської сторони, що трапляються і такі випадки", - зазначив він.

За словами Скібіцького, на сьогодні Москві вдалося налагодити виробництво планеру – корпусу цих БПЛА. Їх Росія уже виробляє самостійно. Проте більше запчастин, деталей тепер йдуть із інших країн, тобто все не замикається лише на Ірані.

"Наша оцінка полягає в тому, що Російська Федерація здатна і вона вже виробляє або збирає безпілотні літальні апарати саме на своїй території. Про це свідчать, по-перше, ті фрагменти, які ми знаходимо після ворожих атак. По-друге, якщо говорити про двигуни в "Шахедах", то раніше вони були максимум двох різних фірм, натомість зараз йдеться мінімум про 3-4 різні фірми, в тому числі і китайські", - уточнив представник ГУР.

Мета Москви – до 2026 року вийти на повний, замкнений цикл виробництва саме таких БПЛА на території Росії.

"Я не впевнений, що їм вдасться замінити або знайти російський аналог, наприклад, електронної бази – мікросхемів, чипів тощо. Але стартери, корпус, бойову частину, двигуни, інші елементи навігаційної системи на сьогодні Російська Федерація здатна виготовляти", - зазначив Скібіцький.

За оцінкою української розвідки, росіяни можуть виготовити (стільки вони, наприклад, зробили протягом грудня) 330-350 одиниць цих БПЛА. Але це залежить від того, чи є деталі, бо, наприклад, можуть бути корпуси, бойові частини, але немає двигунів.

"Що могли – зібрали і чекають тільки на двигуни. Прийшли двигуни – і відповідно, кількість готових виробів зросте, їх буде понад 300. Але, як і у випадку з ракетами, всі "Шахеди" або так звані "Герань-2", що виготовляються, відразу йдуть на бойове застосування. І тому ми й бачимо різну кількість безпілотників, що застосовуються. Грудень показав, що навіть якщо у ворога і були якісь запаси, то вони на сьогодні вичерпуються, і всі ці БПЛА, які запускаються, буквально надходять з конвеєра", - резюмував Вадим Скібіцький.

Нагадаємо, у ГУР назвали обсяги боєприпасів, які Росія отримує від КНДР.

Читайте також провідні новини дня: