Була на Львівщині та намагалась виїхати до ЄС: в Україні суворо покарали зрадницю з окупованого Криму 

В Україні затримали топчиновницю окупаційного "міністерства економіки" Криму. Жінка у квітні 2022 року була у Львівській області, звідки хотіла виїхати до Євросоюзу, щоб потім через Білорусь повернутись до Росії. Її засудили до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, зрадниця працювала у так званому "міністерстві економічного розвитку" окупованого Криму. Високу посаду вона займала від 2014 до 2021 року. Вона допомагала російським окупантам інтегрувати український півострів у російську економічну систему.

У квітні 2022 року чиновниця з окупованого Криму опинилась у Львівській області. Жінка хотіла виїхати до ЄС, щоб потім потрапити до Білорусі, а звідти - до Росії, проте зрадницю затримали.

Галицький районний суд м. Львова визнав зловмисницю винною за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада) та засудив до 12 років позбавлення волі.

Зрадники в Україні

В Україні деякі громадяни погоджуються співпрацювати з російськими окупантами та допомагають агресору вбивати своїх співгромадян.

У листопаді мешканця Київщини засуджено до 15 років позбавлення волі за держзраду. Колаборант здав учасників місцевої тероборони російським окупантам.

Служба безпеки затримала депутата Курилівської сільської ради Куп'янського району, який виявився прихильником "руского міра". Зрадник одним з перших почав співпрацю з окупантами, організувавши вивезення українського зерна до Росії.

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