"Була одна цікава нарада": Буданов розповів про плани окупантів щодо захоплення Харкова

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов розкрив подробиці про плани окупантів щодо спроби захоплення Харкова на початку повномасштабного вторгнення.

Про це він розповів в авторському документальному проєкті Дмитра Комарова "Рік. Харківщина".

Так, за словами очільника ГУР, за два тижні до початку вторгнення російські військові провели нараду, на якій обговорювали підготовку вторгнення.

"Там їх мали зустрічати, і тут виключно якісь окремі люди могли десь там зі зброєю, щось кудись у той бік стрільнути, але що таке окрема людина... За два тижні до початку оцих усіх подій була одна цікава нарада, на якій вчергове почали дискусію, чи все готово. І почалася певна невпевненість, що там усі так уже й сильно чекають на російських вояків. І було порушено питання: "А куди витрачалися кошти стільки років?" На наступній нараді сказали: "Знаєте, там усе готово, треба заходити", - розповів він.

За його словами, російські чиновники розікрали більшу частину грошей, виділених на підготовку ґрунту для російського вторгнення до України.

"На інформаційну (підготовку - ред.) вони десь ще йшли (кошти - ред.). На все інше – вибачте", - додав Буданов.

Нагадаємо, ВМС та ГУР провели успішну спецоперацію і повернули додому двох десантників (відео).

Читайте також: