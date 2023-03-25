Була одна явна ознака: Гуменюк пояснила, чому Генштаб помилився щодо "виходу" росіян із Нової Каховки 

Після виходу одних підрозділів армії Путіна із Нової Каховки в населений пункт зайшли інші.

Речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк пояснила заяву Генштабу за 23 березня, у якій було сказано про виведення усіх підрозділів ЗС РФ із Нової Каховки Херсонської області. Вона розповіла, що насправді російська армія провела масову ротацію.

Про це вона розповіла під час телемарафону.

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Гуменюк підкреслила, після виходу одних підрозділів армії Путіна із Нової Каховки в населений пункт зайшли інші.

"Військові теж вірять в хороше і іноді видають бажане за дійсне. Спочатку це була така масована ротація, яка в принципі спровокувала розуміння, що війська упаковуються та виходять", - пояснила вона.

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Нагадаємо, у вечірньому зведенні 23 березня Генеральний штаб опублікував інформацію про "вихід" усіх підрозділів російської армії із Нової Каховки, що на лівобережній Херсонщині. А перед цим вони пограбували місцеве населення, вкравши побутову техніку та дорогоцінності.

У той же вечір українське командування спростувало свою попередню заяву, пояснивши "некоректним використанням наявних даних".

Втім, як розповіли в оперативному командуванні "Південь", що вже зараз є ознаки підготовки окупантів до "жесту доброї волі" у Херсонській області. Там загарбники вже пакують валізи і відправляють до РФ намародерені речі.

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