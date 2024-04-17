Була вдома на лікарняному: внаслідок ракетного удару по Чернігову загинула 25-річна поліцейська

Серед загиблих внаслідок ракетного удару по Чернігову - 25-річна поліцейська Аліна Миколаєць. Вона перебувала вдома на лікарняному, коли ворог атакував місто.

Про це повідомляє поліція Черніговської області.

"Сьогодні внаслідок ворожого удару смертельне осколкове поранення дістала 25-річна лейтенант поліції Аліна Миколаєць. Вона перебувала вдома на лікарняному, коли ворог завдав ракетного удару по густонаселеному житловому району Чернігова", - розповіли у поліції.

Інспектор відділу реагування патрульної поліції Чернігівського райуправління Аліна Миколаєць служила в поліції з червня 2023 року.

Без доньки залишилися батьки дівчини.

Нагадаємо, вранці 16 квітня Росія атакувала Чернігів трьома ракетами. За останніми даними, 13 загиблих та понад 60 травмованих у Чернігові. Серед потерпілих - двоє дітей.

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