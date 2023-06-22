"Була за мир": у Харкові знайшли школярку, яка малювала прапори "ХНР" та знищувала українські

У Харкові поліція розшукала школярку, яка на вулицях міста малювала прапори "Харківської народної республіки" та знищувала українські стяги. Дівчині 14 років, її мати пояснила, що її донька була "за мир".

Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

Поліція після скандалу в соцмережах розшукала дівчину, яка на вулицях міста поширювала сепаратистську риторику. Зокрема, школярка в центрі Харкова записала ролик із гімном Росії та символікою російської агресії проти України.

Болвінов повідомив, що школярці 14 років, у її помешканні вже провели обшук та вилучили докази. Через вік за вчинок дівчини відповідатиме її мати.

"Через підлітковий вік дівчини відповідати за її проступок буде мати, яку буде притягнуто до відповідальності за невиконання обовʼязків щодо виховання дітей. Щодо молодої пропагандистки, то до неї будуть застосовані заходи виховного характеру згідно з вимогами Кримінального кодексу України", - наголосив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області.

Він додав, що мати дівчинки під час розмови з поліцією не знала про антиукраїнську діяльність доньки. Вона стверджує, що школярка була лише "за мир". Про скандальне відео вона дізналася від класної керівниці доньки.

Подругу скандальної школярки, яка теж знімалася у пропагандистських роликах, розшукали. Її батьків теж покарають.

"Тримаємо на контролі кожен неадекватний виступ на підтримку держави-агресора. Такі дії – під пильною увагою всіх правоохоронних органів. Малолітня співачка вже визнала свою провину та заявила, що шкодує. Однак, мабуть, велика кількість спожитої російської пропаганди затьмарила молодий мозок", - наголосив Сергій Болвінов.

В Харкові дівчина на вулицях міста пише надписи “ХНР”

Нагадаємо, в Харкові місцева мешканка ходила містом і малювала прапори так званої “ХНР”. Дівчина навіть не приховувала того, що виступає за повномасштабне вторгнення та російську агресію проти мирного населення.

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