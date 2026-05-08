"Бульбашка" Путіна лопнула: у РФ почався бунт серед пропагандистів після заяв про удар по Києву - ISW

Погрози Кремля щодо ударів по центру Києва розізлили російських військових блогерів. Багато хто з них сумнівається, що Росія спроможна завдати таких ударів. Бо якщо такі можливості РФ має, вона, мовляв, мусила вдарити по «центрах ухвалення рішень» вже давно.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Один з так званих воєнкорів обурився, що Росія не реагує аналогічним чином на щоденні українські удари по російській нафтовій інфраструктурі та регіонах.

Ще один блогер, пов’язаний з Повітряно-космічними силами Росії (ПКС), заявив, що російські удари по центру Києва мають бути систематичною та добре спланованою кампанією, а не «розпливчастим» одноразовим епізодом. Він додав, що Росії доведеться запустити велику кількість безпілотників та ракет, включаючи «Орешніки», щоб досягти бажаного ефекту. Він також стверджував, що масштабний удар по центру Києва «змарнує» російські можливості для впливу, щоб змусити Україну капітулювати перед Росією.

У МЗС РФ озвучили нові погрози Києву на тлі атаки дронів на Московську область

Представниця Міністерства закордонних справ країни-агресора Росії Марія Захарова у четвер, 7 травня, озвучила нові маніпулятивні погрози на адресу України на тлі атаки безпілотників на Московську область та прагнення Кремля провести парад 9 травня.

Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, під час брифінгу Захарова заявила, що «Київ може зазнати масованого ракетного удару» у разі атаки БпЛА на російську столицю 9 травня.

Міноборони РФ заявило, що 8 і 9 травня «оголошується перемир’я», і пригрозило масованими ударами по центру Києва, якщо Україна спробує зірвати святкування Дня перемоги.

У відповідь президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна не отримувала жодних офіційних звернень про припинення вогню.

