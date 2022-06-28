"Бульбофюрера і діда Кабаєва чорти в пеклі не приймуть": в Одеській ОВА відповіли на ультиматум РФ про капітуляцію

"Бульбофюрера і діда Кабаєва чорти в пеклі не приймуть": в Одеській ОВА відповіли на ультиматум РФ про капітуляцію

В Одеській ОВА відповіли на заяви речника диктатора Путіна Дмитра Пєскова про те, що війна може закінчитись до кінця доби.

Для цього Україні потрібно виконати умови російських терористів та капітулювати. В Одеській ОВА зауважили, що до кінця доби не вийде закінчити війну, оскільки українці не встигнуть ліквідувати всіх окупантів.

Про це розповів речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Бояришнік ньюз" повідомляє, що до кінця поточної доби ми повинні скласти зброю та "лягти під Москву": виконати усі вимоги, який поставить недоімперія. Про це заявив ще один тарган з оточення діда Кабаєва Дмитро Пєсков. Так-то воно так, "Пєсковіще", але нам доби замало. До кінця доби ми не встигнемо знищити всю "русню", яка вбиває українців та нищить нашу економіку. Тому до кінця доби не вийде, ще поживіть. А тобі, тарганище, разом з бульбофюрером та з вашим дідом Кабаєвим вам чітко йти на.. Вас навіть чорти в пеклі не приймуть. Шантажуєте нас? Вам недовго залишилось", - наголосив Братчук.

Нагадаємо, нещодавно "права рука" російського диктатор Дмитро Пєсков заявив, що підписання мирного договору України з Росією можливе лише після виконання вимог РФ. Речник Путіна вважає, що Україна всі вимоги РФ знає.

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