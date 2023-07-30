“Були би вже в Москві”: у ЗСУ прокоментували марення Путіна про знищені танки

Господар Кремля не отримує достовірної інформації від своїх генералів і живе у "власному світі".
Заява президента Росії Володимира Путіна про втрачені під час контрнаступу ЗСУ 415 танків і 1303 одиниці бронетехніки отримала саркастичну відповідь від представника українських Сил оборони.
Виданню CNN ці марення господаря Кремля прокоментував заступник командувача Східної групи ЗС України зі стратегічних комунікацій Сергій Череватий.
“Якби в нас було стільки, ми б уже були в Москві”, - зауважив він.
Представник ЗСУ вкотре наголосив на тому, що російський президент отримує викривлену інформацію від своїх генералів, які не розповідають йому про справжню ситуацію на фронті.
“Мені здається, що він [Путін] живе у своєму власному всесвіті”, – наголосив Череватий.
Нагадаємо, напередодні, 29 липня, кремлівський диктатор заявив про "збільшення втрат" в ЗСУ танків західного виробництва, а також про те, що російські війська не можуть припинити вогонь на окупованих територіях України, бо "на них наступають".
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