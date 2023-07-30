“Були би вже в Москві”: у ЗСУ прокоментували марення Путіна про знищені танки

Господар Кремля не отримує достовірної інформації від своїх генералів і живе у "власному світі".

Заява президента Росії Володимира Путіна про втрачені під час контрнаступу ЗСУ 415 танків і 1303 одиниці бронетехніки отримала саркастичну відповідь від представника українських Сил оборони.

Виданню CNN ці марення господаря Кремля прокоментував заступник командувача Східної групи ЗС України зі стратегічних комунікацій Сергій Череватий.

“Якби в нас було стільки, ми б уже були в Москві”, - зауважив він.

Також читайте Пригожин викрив фейк Кремля про "знищені" українські танки Leopard

Представник ЗСУ вкотре наголосив на тому, що російський президент отримує викривлену інформацію від своїх генералів, які не розповідають йому про справжню ситуацію на фронті.

“Мені здається, що він [Путін] живе у своєму власному всесвіті”, – наголосив Череватий.

Нагадаємо, напередодні, 29 липня, кремлівський диктатор заявив про "збільшення втрат" в ЗСУ танків західного виробництва, а також про те, що російські війська не можуть припинити вогонь на окупованих територіях України, бо "на них наступають".

Читайте також: