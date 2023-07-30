Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

“Були би вже в Москві”: у ЗСУ прокоментували марення Путіна про знищені танки

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
952
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
“Були би вже в Москві”: у ЗСУ прокоментували марення Путіна про знищені танки

У ЗСУ прокоментували заяву Путіна про великі втрати бронетехніки / Фото: Associated Press

Господар Кремля не отримує достовірної інформації від своїх генералів і живе у "власному світі".

Заява президента Росії Володимира Путіна про втрачені під час контрнаступу ЗСУ 415 танків і 1303 одиниці бронетехніки отримала саркастичну відповідь від представника українських Сил оборони.

Виданню CNN ці марення господаря Кремля прокоментував заступник командувача Східної групи ЗС України зі стратегічних комунікацій Сергій Череватий.

“Якби в нас було стільки, ми б уже були в Москві”, - зауважив він. 

Представник ЗСУ вкотре наголосив на тому, що російський президент отримує викривлену інформацію від своїх генералів, які не розповідають йому про справжню ситуацію на фронті.

“Мені здається, що він [Путін] живе у своєму власному всесвіті”, – наголосив Череватий.

Нагадаємо, напередодні, 29 липня, кремлівський диктатор заявив про "збільшення втрат" в ЗСУ танків західного виробництва, а також  про те, що російські війська не можуть припинити вогонь на окупованих територіях України, бо "на них наступають".

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
952
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація