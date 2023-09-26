Були не лише дрони: Ігнат розповів подробиці нічної атаки на Україну

Вночі проти 26 вересня під час атаки на Україну російські війська запускали не лише безпілотники. Також для обстрілу окупанти застосували ракет декількох типів. Зокрема, "Іскандери" та Х-59.

Про це повідомив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону.

"Окрім дронів, звичайно зафіксовано й "Іскандери" (крилаті ракети) й Х-59, кілька їх. Там наслідки уточнюються. Це те про що ми дуже часто говоримо останнім часом. Це атака БПЛА різних типів, ударних БПЛА. Також розвідувальних, які є коригувальниками вогню і надають повну картину інформації ворогу, стають дедалі активнішими й дедалі більше застосовуються", - розповів він.

Вночі 38 дронів одразу були запущені з обох напрямків. Втім, наголошує Ігнат, "кожен дрон має окремий маршрут, який програмується операторами перед завданням цього удару".

Спікер визнав, що не вдалося досягти такого стовідсотково результату як напередодні, бо "дрон-камікадзе стійкий до радіоелектронної боротьби і відповідно теж важка ціль для засобів ППО".

За словами представника ПС, ймовірно, далі ворог буде застосовувати безпілотники ще активніше.

"Можливо, дрони будуть застосовуватися ворогом ще в більшій кількості. Тому треба шукати раціональні засоби для їх виявлення і знищення", - констатував Ігнат.

Як повідомлялося, після опівночі у низці регіонів була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики та БпЛА. Зокрема, під удари ворога потрапили об'єкти в Одеській та Черкаській областях.

Повітряні сили відзвітували про нічну атака армії РФ. Сили протиповітряної оборони знищили 26 дронів. Загалом ворог випустив по Україні 38 БпЛА.

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