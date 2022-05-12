Були одружені три дні: свою щемливу історію кохання на "Азовсталі" розповіла захисниця Маріуполя (відео)

Були одружені три дні: свою щемливу історію кохання на "Азовсталі" розповіла захисниця Маріуполя (відео)

Українська військова, що захищає Маріуполь, Валерія з позивним "Нава" та прикордонник Андрій з позивним "Борода" одружилися на території заводу "Азовсталь". Внаслідок боїв чоловік загинув через три дні після одруження.

Захисниця Маріуполя розповіла історію їхнього кохання.

Відповідне відео опублікував боєць "Азову" Дмитро Козацький.

Пара познайомилася, коли жінка проходила службу в прикордонному загоні.

"В якийсь момент з’явився він. Було відчуття, що це людина, яку я мала зустріти. Я не знаю, як це пояснити… Він одразу увійшов у моє життя. Мені здавалося, що таких почуттів не буває… Це переросло у велике кохання", – згадує Валерія.

На початку літа мало б виповнитися три роки, як пара разом.

"Він був "людиною щастя", а я не така, я не вмію без нього радіти…" – каже жінка.

Фото: Держприкордонслужба України

Перед початком війни Андрій сказав Валерії, щоб їхала з міста, хоча добре знав, що вона не поїде.

"А коли прийшло 24 лютого, мене мобілізували до полку "Азов" і так вийшло, що і він, і я опинилися в оточенні, але ми були всі разом з побратимами на "Азовсталі", – розповідає "Нава".

Проте комунікувала пара рідко і вперше на "Азовсталі" вони побачилися після поранення Андрія. Він вночі прибіг і сказав, що хоче одружитися.

"Перша думка – мене це злякало. Я сказала, що давай одружимося, коли в мене відросте волосся і буде гарна зачіска", – згадує Валерія.

А згодом чоловік прийшов вдруге вже зі зробленими власноруч обручками з фольги.

instagram.com/moyamalenkanezaleqnist

Потім пара бачилася після авіаудару. Валерія дивом вижила, багато її побратимів загинули. Андрій тоді казав, що "напевно, врятувало кохання, щоб ми разом були".

Одружили закоханих під обстрілами та вибухами.

"Нам дуже хотілося одружитися саме 5 травня, в день народження полку "Азов". В мене була каблучка моєї покійної мами, а в Андрія – моєї бабусі, яка чекає нас живими", – зізнається Валерія.

Проте 7 травня Андрій загинув. Напередодні він прибіг до дружини і сказав, щоб вона обов’язково вибралася звідти.

"Я пообіцяла вибратися, а він мені – що виживе. Принаймні його душа вибралася з цього пекельного місця. А я все ще тут", – каже Валерія зі сльозами на очах.

Жінка розповіла, що в оточеному окупантами Маріуполі смерть часто розлучає пари. Спочатку гине хтось один з сім’ї, а за кілька днів – інший. Але "Нава" додала, що пообіцяла чоловікові вибратися, щоб зробити все, що вони хотіли зробити разом.

Валерія досі не вірить у смерть Андрія.

Нагадаємо, 12 травня російські окупанти продовжують скидати на "Азовсталь" важкі бомби та атакувати ракетами, що зафіксовано на відео.

Авіаційні удари у бік Азовсталі, крилата ракета по Запоріжжю – загальна карта бойових дій станом на 12 травня

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