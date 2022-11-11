Були постріли та вибухи: журналіст розповів, як минула ніч у Херсоні та що там зараз відбувається

В Херсоні всю ніч було чутно стрільбу та вибухи. Вже о 05:00 ранку стався підрив Антонівського мосту.

В Херсоні, який покинули російські окупанти, всю минулу ніч було чутно постріли та вибухи.

Про це в інтерв’ю ТСН розповів херсонський журналіст Костянтин Риженко.

“В Херсоні по місту їздять автівки з українськими прапорами. Вночі були перестрілки, вибухи. О п’ятій ранку обрушили Антоновський міст. Підірвали окупанти телевежу, приміщення телеканалу “Суспільне” та центри радіозв'язку та телемовлення. Зв’язку в місті фактично немає. Води, світла та тепла начебто теж немає, місцями є газопостачання”, - розповів Костянтин Риженко.

Що відомо про вихід росіян з Херсона

В середу, 9 листопада, міноборони РФ Шойгу дав наказав вийти окупантам з Херсона.

Після того, як окупанти почали виходити з Херсону, після себе вони залишили величезну кількість мін та вибухівки. Вже відомі факти підриву мирного населення. Водночас експерти вважають, що Херсон та правий берег Дніпра перебуватимуть в небезпеці навіть після відступу росіян.

Росіяни заявили, що втекли на лівий берег Херсонщини нібито навіть без втрат особового складу та техніки.

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