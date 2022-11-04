Були прямі попадання у помешкання: росіяни знову обстріляли прикордонне село Сумської області

Російські окупанти 4 листопада протягом години обстрілювали прикордонне село Білопільської громади.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Він зазначив, що на мирних мешканців ворог спрямував 28 снарядів із САУ.

"Пошкоджені щонайменше три житлові будинки та ще чотири господарські приміщення. Були прямі попадання в помешкання. Від них лишилися наскрізні діри в дахах, розбиті стіни, знищене майно місцевих мешканців", - написав Живицький.

Очільник ОВА наголосив, що, за попередніми даними, люди не постраждали. Деталі уточнюються.

Варто зазначити, що РФ майже щодня атакує прикордонні населені пункти Сумської області зі своєї території.

Нагадаємо, що 18 жовтня армія РФ обстріляла прикордонну Юнаківську громаду в Сумській області. Росіяни прицільно обстріляли центр села. Снаряди спрямували точнісінько на мирних людей, внаслідок чого двоє людей загинули на місці. Ще один чоловік їхав на мотоциклі під час обстрілу, наразі він у лікарні. У селі пошкоджені будинки та амбулаторія.

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