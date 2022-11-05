Були прямі влучання мін у житлові будинки: окупанти обстріляли Середино-Будську громаду на Сумщині (фото)

Дев'ять мін розірвалися біля будинків мирних мешканців.
Окупанти вдень обстріляли Середино-Будську громаду на Сумщині, були прямі влучання мін у житлові будинки.
Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
"У Середино-Будській громаді сьогодні неспокійно. Близько 14:00 росіяни відкрили вогонь з мінометів. Дев'ять мін розірвалися біля будинків мирних мешканців. Є значні руйнування людських помешкань: знесені стіни та дахи. Були прямі влучання мін в оселі", - зазначив він.
За попередньою інформацією, пошкоджено чотири будинки та господарчі споруди.
Живицький додав, що через обстріл сталася пожежа.
"Вогонь знищив дах та близько тонни сіна в одному з домогосподарств. На місці працюють рятувальники ДСНС", - повідомив він.
Нагадаємо, що правоохоронці затримали на Харківщині колишню поліцейську, яка вступила до лав створеної росіянами так званої "народної міліції".
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