"Були в Чечні, а звідси хочуть з***атися": окупант каже, що вони вже навоювалися і мріють про хворобу

Російський окупант, який воює проти України, в розмові зі знайомим розповів про ситуацію на фронті. Загарбник бідкається, що ЗСУ використовують проти них бронебійні снаряди, у них немає зимового взуття та тепловізорів.

Про це йдеться у перехопленій розмові, яку опублікувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Російський окупант у розмові зі своїм другом каже, що загарбникам не допомагають бронежилети, оскільки ЗСУ використовують бронебійні снаряди. Він додає, що навіть не мріє про зимове взуття, оскільки його і так не дадуть. Також росіянин каже, що навіть ті, хто воював проти Чечні, мріють втекти з України, оскільки ситуація тут набагато складніша. Він зазначає, що якщо їм дадуть відпустки, то росіяни робитимуть все можливе, щоб вигадати собі якусь хворобу.

Також загарбник просить, щоб його друг дістав йому тепловізор, бо вночі ЗСУ їх вдало ліквідовують.

Перехоплені розмови окупантів

СБУ та військова розвідка від початку війни публікують перехоплені розмови російських окупантів. Загарбники відверто зізнаються у масових вбивствах українців, мародерстві та нарікають на стан справ на фронті.

На Донеччині перехопили розмову, в якій мобілізований окупант жаліється матері на погане постачання та розповідає про масове дезертирство і своє бажання втекти.

Інший загарбник зізнається дружині, що командування російських військ приховує причини загибелі мобілізованих на війні, адже попереду нова хвиля мобілізації в РФ і треба запобігти бунтам в армії.

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