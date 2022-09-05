Були за крок від катастрофи: Зеленський розповів про обстріли Запорізької АЕС та ядерний тероризм

Через дії російських військових в Україну Росію потрібно визнати державою-терористкою.

Про це під час звернення до українців 5 вересня сказав президент України Володимир Зеленський.

Зеленський наголосив, що МАГАТЕ завтра повинна оприлюднити свої висновки щодо ситуації на Запорізькій АЕС.

"Сподіваюся, що вони будуть об’єктивними. Тим паче, що сьогодні через черговий російський провокативний обстріл була пошкоджена остання лінія енергопередачі, яка зʼєднувала станцію з енергосистемою України. Знову – це вже вдруге – через російську провокацію Запорізька станція опинилась за крок від радіаційної катастрофи", - наголосив Зеленський.

Президент наголосив, що Росію слід визнати державою-терористкою через обстріли Запорізької АЕС.

"Вважаю той факт, що Росія робить це саме зараз, саме напередодні висновків МАГАТЕ, дуже красномовним. Обстріл території ЗАЕС означає, що державі-терористу байдуже, що скаже МАГАТЕ, її не хвилює, що вирішить міжнародна спільнота. Росія зацікавлена лише в тому, щоб ситуація залишалась найгіршою найдовше. Це можна виправити тільки посиленням санкцій, тільки офіційним визнанням Росії державою-терористом – на всіх рівнях. Україна має дуже чітку, прозору й чесну позицію: поки ми контролювали станцію, там не було жодної загрози радіаційної катастрофи. Щойно прийшла Росія, одразу став можливим найгірший сценарій, який тільки можна уявити. На це потрібна міжнародна реакція – від ООН до кожної просто нормальної держави", - сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, військові РФ все ще залишаються на ЗАЕС зі зброєю та боєприпасами.

Читайте також: