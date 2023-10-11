"Були змушені ввести війська": Путін видав чергову цинічну заяву про війну в Україні

Російський президент-диктатор Володимир Путін видав чергову порцію маячні про свою війну проти України і заявив, що РФ "була змушена ввести війська, бо цивілізованих способів забезпечення безпеки Росії вже не залишилося".

Про це диктатор сказав під час свого виступу на російському енергетичному тижні 11 жовтня.

Володимир Путін також вчергове збрехав, що війну нібито розпочала Україна 2014 року.

"Пішли іншим шляхом. Пообіцяли, що не розширюватимуть НАТО, і було п'ять розширень НАТО на схід. Почали Україну туди тягнути… Для нас стало зрозуміло, що жодні цивілізовані способи забезпечення нашої безпеки неможливі. Плюс ще війну розгойдали з 2014 року. А потім уже й відмовилися від плану мирного врегулювання, підписаного у Мінську. Возили нас просто за ніс. Ось із такими людьми доводиться мати справу. І доводиться їм відповідати тим, чим відповідаємо, тому що інших способів не залишається", - цинічно заявив кремлівський диктатор.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що РФ не збирається закінчувати війну, і назвав цілі Путіна.

Читайте також: