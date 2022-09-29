Було 10 прильотів: окупанти знову обстріляли одну з громад Сумської області

Під ворожим вогнем була Середино-Будська громада.
Російські окупанти ввечері 28 вересня знову обстріляли Сумську область.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Учора ввечері, близько 22 години ворог бив по території Середино-Будської громади з САУ і мінометів. Усього 10 прильотів. Без жертв і руйнувань", - написав він.
Живицький також зазначив, що решта ночі в області була тихою.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 218-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
Читайте також:
- "Карта вже побита": Піонтковський розповів, чим Захід пригрозив Путіну за використання ядерної зброї
- Путін до 15 листопада хоче закінчити війну: Жданов розповів про плани Росії
- Три сценарії розвитку війни: на що розраховує Путін, і за яких умов Україна переможе