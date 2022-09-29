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Було 10 прильотів: окупанти знову обстріляли одну з громад Сумської області

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Було 10 прильотів: окупанти знову обстріляли одну з громад Сумської області

Фото: Національна поліція України

Під ворожим вогнем була Середино-Будська громада.

Російські окупанти ввечері 28 вересня знову обстріляли Сумську область.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Учора ввечері, близько 22 години ворог бив по території Середино-Будської громади з САУ і мінометів. Усього 10 прильотів. Без жертв і руйнувань", - написав він.

Живицький також зазначив, що решта ночі в області була тихою.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 218-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
140
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