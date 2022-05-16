"Було б складно втримати цю територію": полковник пояснив, як окупантам вдалося швидко захопити Херсонщину

Російським окупантам на початку повномаштабної війни вдалося швидко захопити Херсонську область, бо зосередили на цьому потужне угрупування.

Полковник Сергій Грабський вважає, що для ЗСУ було б надто складним завданням утримання перешийку з Кримом. Натомість росіяни зайшли на ту зону, де можуть себе забезпечувати, і далі не просуваються, тому що всі комунікації, які ведуть з тимчасово окупованого Криму, а їх всього дві, мають обмежені пропускні здатності.

Таку думку він висловив в інтерв'ю РБК-Україна.

"Якщо винести за дужки всі політичні теорії, що була зрада, що все було розміновано тощо, суто з військової точки зору - треба розуміти, які війська нам протистояли в Криму. Проти наших підрозділів, які були там на прикритті - йдеться про кілька батальйонів або маршеві підрозділи дуже невеликої чисельності, фактично без повітряного прикриття - діяло потужне угруповання противника, яке було підкріплено потужним угрупованням авіації і флоту", - сказав Грабський.

За його словами, навіть якби Україна та зосередила там 10-30 тисяч осіб, то бої би там були дуже складні з огляду насамперед на географію місцевості: це відкритий степ, сховатися там практично немає де, маневрувати нашими бронетанковими колонами дуже важко.

"По-друге, якщо подивитись на локацію - йдеться про лівий берег Дніпра у напрямку до Херсона - то побачите, що здійснювати забезпечення угруповання військ можна було тільки двома переходами через Дніпро. Це Херсон і Нова Каховка", - розповів експерт.

Полковник наголосив, що ЗСУ все ж вдалося вивести з-під удару основні підрозділи, щоб зберегти особовий склад. За його словами, у війні сьогодення не йдеться про банальне втримання територій. Йдеться про доцільність ведення бойових дій на зручних позиціях і доцільність збереження особового складу для подальшого контрнаступу.

Він каже, що на зазначеному напрямку окупанти мали п'ятикратну перевагу і втримати цю територію було б складно. Так, загальна чисельність військ РФ в незаконно анексованому Криму, з його слів, налічувала 90 тисяч: приблизно 30-35 тисяч складали ударні війська - це десантники і механізовані підрозділи.

Грабський також звернув увагу на те, що це було абсолютно передбачувано.

"Якщо, до речі, взяти карту 1920 року, як діяв барон Врангель (один із очільників "білого руху" в роки громадянської війни в Росії, - ред.), ви здивуєтесь. Він фактично зайшов на ту ж саму територію, що й російські війська сьогодні, і далі не пішов... На тому етапі війни, за тих умов, коли ми мали оперувати одночасно на кількох напрямках, забезпечити швидку передислокацію військ, довідмобілізування наших підрозділів і забезпечити утримання перешийку між Херсонською областю та Кримом було б дуже складним завданням. Ми би просто не змогли його втримати на той час", - розповів Грабський.

Нагадаємо, у Херсоні немає ліків, а в магазинах російські товари. Мер міста розповів, як люди виживають в окупації.

Читайте також: